Se ha filtrado un video sexual de Yeferson Cossio y lo tildan de haber engañado a su novia

No sabemos que está pasando, pero últimamente se está filtrando vario material privado de varios de los famosos, pues conocimos precisamente el caso de La Liendra y Dani Duke, que a pesar de no tomarlo tan personal, si es cierto que todo se ha develado, lo que podría incomodarles a ellos como pareja.

En sus historias los dos han dejado claro que no estaban haciendo nada malo, pues efectivamente era una práctica que como cualquier persona hace con su pareja. Ante esto, varios famosos se han pronunciado apoyando a la pareja que a pesar de no avergonzarse, han pasado los limites completos de la privacidad y los han expuesto completamente, pues la misma Aida Victoria afirmó que de hecho nadie el derecho de hablar sobre los cuerpos ajenos, teniendo en cuenta que als redes sociales estaban hablando de las partes intimas del influencer.

Ahora Cossio ha hablado en redes sociales de un video que se ha filtrado teniendo relaciones sexuales con su ex novia de 4 años “Yo no quería darle relevancia al tema ni a una mujer que después de 4 años de relación terminada le dio por publicar un video de los dos, sino que me veo en la obligación porque todo el mundo está enviándoselo a Jennifer. No me ahogué, nadie se ahogó. Una belleza, entonces que me voy a ponerme a quedar callado. Lo único que digo es que no son ‘cachos’, fue mi exnovia hace cuatro años” terminó por decir Cossio enviándole una pequeña indirecta a La Liendra.