Las fotos más seductoras de Mark McKenna uno de los actores principales de ‘Alguien está mintiendo’

Hasta ahora Mark McKenna es uno de los chicos que dentro de la serie ‘Alguien está mintiendo’ está acaparando la atención de todas, pues además de demostrar que tiene talento, también derrocha sex appeal a su paso.

Por eso, en esta producción de Netflix que se ha vuelto tan famosa, este chico asume el rol de Simon un chico muy misterioso que guarda muchos secretos, pero que a través de su interpretación ha cautivado a más de una. Y es que este thriller juvenil que guarda una especial similitud con ‘Élite’ muestra a cada uno de estos personajes a través de subtramas que invitan a conocerlos más de cerca.

De ahí que la cantidad de seguidores de este jovencito de 25 años se haya incrementado un poco más, pues ha dejado ver que además de talentoso, en su cuenta personal de Instagram muestra su versatilidad en lo artístico, así como que es uno de los chicos más sexys de esta trama. Un claro ejemplo de ello son sus fotografías en el que deja ver parte de sus atractivos que están enamorando cada vez más a sus seguidoras.

Fotos seductoras de Mark McKenna uno de los actores principales de ‘Alguien está mintiendo’

A través de las redes sociales se ha generado un movimiento interesante entre los fans de la serie juvenil ‘Alguien está mintiendo’, sin embargo, cada son más quienes demuestran su interés por uno de sus actores que se ha convertido en el favorito de las chicas que aman este tipo de producciones que son fuera de serie.

Por eso no puedes perder de vista a este chico que tiene una importante y muy destacada trayectoria, ya que además destacar en la actuación, es un apasionado de la música, hasta el punto de ser un reconocido músico y cantante que tiene cautivada a su audiencia con cada una de sus creaciones.

Incluso, su debut en la industria lo realizó con la película musical titulada ‘Sing Street’ que fue creada y dirigida por John Carney. Y luego de ello su nombre fue consolidándose tanto que luego formó parte de ‘Overloard’, ‘Wayne’, ‘One of us is lying’, entre otros proyectos con los que ha demostrado su versatilidad, carisma, atractivo y talento.

Por eso, los realizadores de ‘Alguien está mintiendo’ no dudaron en incluirlo en esta trama en la que además han exaltado su imagen, ya que es muy cautivadora y atrayente para el público que está demandando a esta producción de Netflix. Pero, lo que más ha captado la atención es cómo sabe combinar ambas profesiones y cómo en cada una de ellas es exitoso.

También atrae a través de sus poses, estilo y manera de mostrarse ante el mundo como un chico apasionado por las artes, así como por tener un buen gusto al vestir. Con esto ha incrementado su fanaticada que ahora más que nunca está atenta a sus pasos a través de las redes sociales en las que es todo un fenómeno, debido a su potencial y su belleza que está cautivando a más de una.