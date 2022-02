A la hija de Natalia París la robaron en Bogotá

Mariana Correa, hija de la reconocida modelo Natalia París, fue víctima de la delincuencia en Bogotá pues el día miércoles le fue hurtado su celular por un hombre que se movilizaba en una motocicleta.

“Yo iba a salir afuera del local a grabar una historia, cuando menos me lo esperé, me raparon el celular. Yo salí corriendo detrás del man y grité, párenlo”, señaló la joven por medio de un video compartido en sus redes sociales.

La joven cuenta que pudo recuperar el celular gracias a que varias personas en el sector donde ocurrieron los hechos al norte de la ciudad le empezaron a lanzar cosas al delincuente.

“Unas personas super queridas le tiraron a la moto como un cartel de metal y el man por no dejarse caer botó el celular, y me lo recuperaron. Gracias a esas personas”, agregó.

Para finalizar, Mariana hizo un llamado a los ciudadanos para que tengan cuidado y no sean víctimas de casos similares.

“Nunca me había pasado que me robaran así y muy de buenas de que se haya recuperado el celular, pero en serio tengan mucho cuidado porque además casi me atropella. También iba a robar a una señora que estaba al lado mío y no anden con el celular ahí”, puntualizó.

Vea aquí el video publicado por Mariana