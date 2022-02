Así fue el resultado del primer procedimiento estético de ‘Epa Colombia’

Después de desatar todo tipo de polémicas por parte de los internautas e incluso de Yina Calderón quien la trató de tener doble moral.

Esto debido a que hace unos meses mencionó en su cuenta de Instagram “Hacerse cirugías en tu rostro, te deforma el rostro, amiga”.

Pero hasta hace unas horas, fue que Daneidy le mostró al mundo su primer procedimiento, y posteriormente el resultado de las inyecciones que le pusieron en su rostro

Terminado los procedimientos estéticos, la empresaria salió con el rostro cubierto con un tapabocas y afirmó que le estaba doliendo bastante.

“Me está doliendo muchísimo la cara de aquí para abajo (señalando de su nariz hacia el mentón). Es que no te muestro porque no se ve bien, no quiero que te asustes”, mencionó.

Sin embargo después de mostrar varias historias de su Instagram con tapabocas, subió unas más recientes donde dejó ver los resultados, que al parecer a muchos les gustó y a otros, no.