Andrea Valdiri reveló el significado de sus tatuajes y confesó que son por sus ex’s

El nombre de Andrea Valdiri está sonando últimamente y no precisamente por su contenido, sino porque los rumores de que habrá boda se hacen cada vez más y más oficiales, pues recordemos que hace más de un año que sostiene una relación sentimental con quien empezó siendo un integrante más de su equipo, Felipe Saruma y aunque jamás oficializaron su relación en redes sociales, lo cierto es que era más que obvio que estaban juntos, pues se veía a flor de piel la química que tienen.

Al principio la relación fue bastante criticada por la diferencia de edad que hay entre los dos famosos, sin embargo, para ellos no fue ningún impedimento y por lo que nos han dejado ver en redes sociales, Saruma se ha comportado como todo un padre para las dos niñas de Valdiri, especialmente con la menor, pues fue el quien apoyo a Andrea en el embarazo y por supuesto a la hora de dar a luz.

Ahora, Lo Se Todo afirmó que la pareja estaría a nada de llegar al altar y al parecer ella misma ha dado la iniciativa de aclararlo, pues le preguntaron por redes sociales y ella simplemente se limitó a sonreír mientras cantaba una canción que definía la relación con Felilpe, lo que para muchos es la misma confirmación.

Ahora mediante la misma dinámica, la influencer ha decidido responder cuantos tatuajes tenía “Tengo 12 tatuajes Machi y de esos 12 tatuajes, cuatro son de ex novios, tengo el abecedario completo. Amores no vayan a hacer esa vaina, no lo hagan por favor, pero bueno, en su momento hicieron cosas lindas” ¿Qué pensara Saruma de esto? lo cierto es que creemos que no le afecta en nada y más cuando está a un paso de llevar a Andrea al altar.