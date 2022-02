Aída Merlano le advierte a Aída Victoria que no quiere verla en polémicas por videos filtrados

Aída Merlano y Aída Victoria se han convertido durante los últimos meses en el foco de todos por medio de las redes sociales gracias a las diferentes polémicas que las han rodeado, tanto políticamente como en el medio del entretenimiento en Colombia.

Recientemente, volvieron a convertirse en tendencia en la web gracias a un audio que la influenciadora y creadora de contenido compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram donde su mamá le hacía una importante advertencia con respecto a uno de los temas virales de los últimos días: videos íntimos filtrados en la red.

El llamado de atención se lo hizo luego de que se volviera reconocido el caso de los también influencers Dani Duke y ‘La Liendra’.

“A ustedes los influencers les gustan todos estos escándalos. A mí esas cosas no me gustan. Cuidado tú me vas a salir con una loquera de esas. Después que ay, que se filtró”, aseguró Aída con una voz fuerte y exaltada.

Cabe resaltar que la creadora de contenido ha hablado abiertamente del tema en más de una ocasión diciendo que toma todas las medidas necesarias para evitar una situación como esa.

Escuche el audio enviado por Aída Merlano