La confesión de Tom Holland sobre uno de los tres Spider-Man y un detalle en su traje

'Spider-Man: No Way Home' Twitter @MrSkips_

El multiverso de Marvel logró reunir en una misma película a los tres actores que han interpretado a Spider-Man, aunque uno de ellos tenía un secreto que fue revelado por Tom Holland.

El protagonista principal de Spider-Man: No Way Home, estuvo de visita en el programa Late Night With Seth Meyers, en el cual hizo una confesión inesperada.

¿A buscar el trasero falso?

“Te daré un spoiler, y no te diré quién, pero uno de nosotros tiene un trasero falso en su traje”, contó Holland a Meyers. “Pueden averiguarlo por ustedes mismos”.

El actor recordó cuando notó en las grabaciones el trasero de uno de sus compañeros.

“Recuerdo estar en el set como, ‘¡Wow! Oh, espera un minuto, no, eso no es real’”, dijo entre risas.

Todos los Spider-Man juntos con sus respectivos dobles en el set de No Way Home. Twitter @CultureCrave

Meyers aprovechó la revelación para bromear: “Sabemos que esto se trata de la venta de entradas, así que ahora veremos a la gente regresar a ver la película para saber cuál es el trasero falso”.

Increíble experiencia

Tom Holland dijo que trabajar con Tobey Maguire y Andrew Garfield fue una experiencia increíble. Twitter @PreviouslyFilmx

Más allá de hacer compartir el cuento del traje de Spider-Man, Holland confesó que trabajar al lado de Maguire y Garfield fue “la experiencia más increíble de mi carrera”.

“Sabes, interpretar a Spider-Man, si bien es una experiencia maravillosa y te cambia la vida por completo, también puede ser bastante alienante”, dijo Holland. “Cuando tienes 19 años y alguien te da esta oportunidad y tu vida cambia, es bastante difícil descubrir cómo navegar. Entonces, tener casi dos hermanos mayores que habían pasado por eso antes que yo, para poder compartir esa experiencia con ellos, fue increíble”.

Sony Pictures, casa productora de Spider-Man: No Way Home, compartió este miércoles una imagen de los tres actores imitando el meme de las caricaturas de 1960.

Spider-Man: No Way Home fue estrenada el 17 de diciembre y desde entonces ha recaudado 772 millones de dólares únicamente en Estados Unidos, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de ese país. A nivel mundial ha vendido 1,8 billones de dólares en tickets, convirtiéndose en la película de Sony más exitosa de la historia.