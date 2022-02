Madre biológica de Zahara, la hija de Angelina Jolie, confesó que la extraña todos los días

Angelina Jolie adoptó a su hija Zahara cuando apenas tenía seis meses, en aquel entonces la pequeña se llamaba Yemsrach pero dos años después, tras terminar el proceso de adopción se convirtió en Zahara Marley Jolie-Pitt.

Actualmente, la adolescente etíope disfruta de una vida llena de lujos y destaca como toda una empresaria a sus 17 años.

Aunque convertirse en hija de Angelina y Brad Pitt le ha garantizado el éxito su madre biológica, Mentwabe Dawit, no se olvida de ella.

Durante una entrevista concedida a la agencia Reuters, la mujer confesó que el nacimiento de su hija se dio luego de ser violada.

“Sacó un cuchillo y puso una mano en mi boca para que no gritara. Me violó y después desapareció”, dijo.

Ahora 17 años después le agradece a Angelina por haber adoptado a su hija y garantizarle una vida digna.

View this post on Instagram

“Nunca me rehusé a la adopción de mi hija por Angelina Jolie. Creo que mi hija es muy afortunada al ser adoptada por una mujer famosa a nivel global. Les deseo toda la suerte del mundo”, señaló. Asimismo, también señaló que “Angelina ha sido más una madre para ella (Zahara) que yo. Lleva con ella desde que era una bebé, pero eso no significa que no la extrañe”, reveló.

— Mentwabe Dawit