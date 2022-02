Lo que sabemos de la película en la que Tom Brady debutará como actor

Tom Brady no tardó mucho en armar su primer plan post retiro de la NFL.

El legendario jugador de fútbol americano y siete veces ganador del Super Bowl hará su estreno como actor, aunque no se alejará mucho del deporte que le dio fama y fortuna.

El ex mariscal de campo de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers producirá y protagonizará una comedia de fútbol llamada 80 for Brady, en la que compartirá escenas con leyendas de la actuación como Jane Fonda, Rita Moreno, Sally Field y Lily Tomlin.

Basada en una historia real

Tom Brady, Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno, Sally Field y Kyle Marvin.

La película está inspirada en la historia real de cuatro mejores amigas y fanáticas de los New England Patriots que hacen un viaje que les cambiará la vida al Super Bowl LI para ver jugar a su héroe, y el caos que se produce mientras navegan por la naturaleza del más grande evento deportivo de los Estados Unidos.

Fonda, Moreno, Field y Tomlin le darán vida al cuarteto que viaja para ver a Brady en el Super Bowl. La producción de la película se iniciará esta misma primavera, informó The Hollywood Reporter.

Producción y dirección

Tom Brady, un histórico del juego. / Getty Images Tom Brady, un histórico del juego. / Getty Images (Tom Pennington/Getty Images)

Brady producirá la comedia a través de su compañía 199 Productions (bautizada con ese nombre por haber sido la selección general número 199 en el draft de la NFL de 2000), y lo hará junto con la ganadora del Premio de la Academia Donna Gigliotti (Hidden Figures) y Endeavour Content, cuyos derechos fueron adquiridos por Paramount Pictures.

Kyle Marvin (The Climb) será el director y también es productor ejecutivo y coautor del guión en conjunto con Michael Covino. Jeff Stott también será productor ejecutivo.

Marvin y Covino escribieron el último guión basado en un borrador de Emily Halpern y Sarah Haskins.

Para Brady no será su primer acercamiento con Hollywood. Su compañía produjo un documental de 10 episodios llamado Man in the Arena para ESPN, así como también produjo The Tuck Rule para la serie 30 for 30 de ESPN.