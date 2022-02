Epa Colombia habló sobre la violencia que vivía en su relación con Diana Celis ¿Le pegó?

Epa Colombia reveló que que no pasa por el mejor momento de su vida amorosa Epa Colombia

Las redes sociales no hacen más que hablar de la relación entre Diana Celis y Epa Colombia, pues muchos están tristes por la noticia y otros al contrario simplemente piensan que todo es montado y que en realidad las dos mujeres no están realmente separadas, sino simplemente están utilizando la situación para llamar la atención de todos.

El caso es que cada día aparecen cosas nuevas, por lo menos la empresaria ha tratado de mantener informados a sus seguidores porque para ella es importante, por eso mismo, en medio de un en vivo, Epa Colombia habló de nuevo sobre su ruptura con Diana, ya se había conocido por su misma boca que al parecer la deportista estaba saliendo con alguna compañera de su trabajo, sin embargo, Diana aclaró que no.

Ahora, Epa Colombia afirmó que no servía de nada que ella se la pasara publicando que estaba mal y que Dios le daría el respaldo con todo lo que ha pasado, si en realidad las dos sabían que había violencia de por medio “No amor, Dios no permite que le peguen a una persona, amor, ni que la humillen, ni que la traten mal” afirmó la empresaria que luego terminó de confirmar la situación, pues su amiga Karol Acosta le preguntó directamente “¿Cómo así amor de pegar, de qué habla usted?” a lo Epa no dudó en contestar “pues de pegar, tu lo sabes” lo que impresionó a los seguidores que jamás imaginaron que dentro de la relaicón se hubiera llegado hasta ese punto.

Por ahora no han habido más comentarios y no se sabe si realmente la amiga que Diana señaló como la nueva novia de la empresaria, es realmente la protagonista de la discordia entre las dos, pero probablemente en los siguientes días no enteraremos de muchos más detalles