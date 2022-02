ENTREVISTA: “Falta todavía mucho camino por recorrer”: Manuel Turizo hablando sobre su nuevo sencillo ‘De 100 a 0’

“2000″ es el nuevo y tercer disco de estudio en la carrera musical de Manuel Turizo. Es el inicio de una nueva etapa en su vida, de nuevos sonidos, nuevos experimentos y por supuesto mucha música, sin embargo, ha dejado claro que este, de hecho, está inspirado en su infancia y el inicio de lo que sería su gran pasión,

Turizo cuenta con un gran carisma y el don para la gente; ese ha sido uno de los motivos que lo ha llevado al éxito, aparte de su talento por supuesto, por eso mismo es ahora mismo uno de los artistas más pegados y queridos por todos.

Manuel llega nuevamente al sonido de todos los amantes de la música con “De 100 a 0″, canción que es el preámbulo de un disco lleno de energía y fuerza, como él mismo lo relata, pues, de hecho, no solamente su sonido comprueba esta teoría, sino el mismo video musical está lleno de acción, como si fuera la mismísima entrega de Rápidos y Furiosos, ahora bien, no solamente cuenta con unos carros de lujos, sino que los mismo efectos, colores y ambientación, evoca la misma adrenalina, sin dejar atrás la esencia, pues Turizo nos sorprende con un video que deja ver la ilusión que desde pequeño tenía por la música “el 2000 es el año en que nadie bla bla donde dice que por eso así se llama el disco”

P: Hablemos un poco de tu nueva canción ‘De 100 a 0′, un sencillo donde se te nota un poco más maduro musicalmente. ¿Cómo llegaste a este sonido?

R: La gente que me sigue y que ha seguido mi carrera sabe que no soy el tipo de artista que le gusta hacer lo mismo sino que trato de hacer cosas nuevas y distintas todo el tiempo. Eso es lo que quería en esta canción, quería darle un nuevo sabor a la gente, un nuevo sabor de Manuel Turizo. Tú en el arte tienes cabida para todo, para crear y hacer cosas nuevas y eso es lo que a mí me gusta; intentar, proponer. Aún soy muy joven, tengo 21 años y queda mucho por hacer, por crear. Eso es de 100 a 0. Yo creo que en la música latina no tengo con qué comparar esta canción.

P: Esta es una combinación de muchos sonidos, reggaetón, mexicano, norteño pero agregaste un sonido también muy electrónico. ¿De dónde sale la idea de hacer algo así?

R: Yo siento que la música latina no tiene algo así, no hay una línea musical que sea así. Yo fui influenciado desde pequeño por todo tipo de música, no solo por un género. De pequeño yo escuchaba desde baladas hasta merengue, salsa, pop, EDM; yo podía prepararme para el colegio cantando vallenato con mi mamá, me montaba en el carro, y mi papá podía tener a DJ Tiësto sonando a todo dar, llegaba al colegio y escuchaba otras cosas; yo siento que eso se ha reflejado en mi música.

P: Hablando un poco del videoclip, te vemos haciendo escenas de riesgo, con carros lujosos, incluso hasta atrapado por la policía hasta una cabra, algo muy arriesgado. Así será también tu nuevo álbum ¿verdad?

R: Es ‘Rápido y Furioso Reto Tokio’, si, es la verdad. Viene una identidad bien distinta. El álbum se llama ‘2000′ y esta es la segunda canción, la primera fue ‘Te Olvido’. La verdad es que la idea es mostrarles cada vez más porqué Manuel Turizo hace lo que hace, tiene la identidad que tiene, mi forma de ser, mi forma de expresarme. Porqué canto. Ahí se me ve siendo un niño pequeño, y esa es la idea, que conozcan de donde viene toda esa inspiración de Manuel Turizo y cómo he evolucionado como persona y musicalmente. La razón por la que estamos aquí, que no es de hace cinco años que me conocieron sino de hace mucho más.

P: Son cinco años en los que has dado paso agigantados, pues desde ‘Una lady como tú’ nos has llenado de muy buenos sonidos que ya dan la talla a nivel Colombia y también a nivel internacional

R: Eso es gracias a mi público. Cuando estás en una carrera como esta nunca sabes qué va a pasar, tú haces las cosas porque te gustan, intentando dejar el alma ahí. Es gracias a la conexión con mi público y es una bendición que desde mi primer sencillo hayamos conectado y día a día hacen que mi carrera se mantenga, se lo debo todo. Yo solamente hago las cosas con el corazón intentando que sea lo mejor, que sea de calidad pero son los que me escuchan los que han hecho que esto suceda.

P: Ese cariño se siente, precisamente por eso las personas se han sentido identificadas con la música de Manuel Turizo. Ahora, ¿De dónde viene el nombre del álbum ‘2000′? ¿Tiene que ver algo que tanto el sencillo como el álbum sean números?

R: No, es realmente una coincidencia. ‘2000′ es un nombre que puse mucho antes de que ‘De 100 a 0′ apareciera. Se va a llamar ‘2000′ porque quiero contar por medio de las canciones de donde viene Manuel Turizo, 2000 fue el año en que yo nací, quiero que sea rápidamente toda la evolución de mi vida y carrera, infancia, influencias musicales, todo lo que quise, soñé, lo que vi. Desde que era un pequeño niño que con un año de edad cogía un micrófono y se creía artista cuando ni siquiera sabía hablar bien.

P: ¿Con qué artista te gustaría colaborar, Manuel, con el que aún no se haya podido dar un trabajo en conjunto?

R: Wow, son muchas personas, hay demasiadas. Yo creo que T-Pain, ese tipo es un bárbaro. Shakira, es una ama, diosa. Rubén Blades, Daddy Yankee, Bruno Mars, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, Romeo Santos. Aún falta mucho camino. Tengo solo 21 años, pregúntame eso a los 65 jaja.

P: Esperamos que este año 2022 sea de muchos éxitos para tu carrera.

R: Amén. Que este, y el otro, y el que viene, que todos sean nuestros años. Trabajen duro, pónganle el corazón a lo que hagan que los colombianos somos gente muy trabajadora y talentosa y todos somos personas. Todos podemos romperla y hacer lo que queremos llevando todo para cumplir nuestros sueños, los quiero. Desde Montería, Colombia, de la costa, Manuel Turizo.