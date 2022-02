¿El trabajo soñado? Joven gana dinero por ver todos los capítulos de Los Simpson para buscar profecías

Un joven del Reino Unido está viviendo el sueño de todos los fanáticos de Los Simpson.

Alexander Townley, quien es fan de la popular serie animada, trabaja viendo y analizando todos los capítulos de la producción.

El joven fue etiquetado por su hermano en un anuncio que buscaba una persona para que analizara todos los episodios de Los Simpson.

Una pésima decisión tomó la Academia al no presentar en vivo la premiación de varias categorías, entre ellas, la de Mejor Corto Animado. 👇https://t.co/VxB48nve7x — Publimetro (@PublimetroChile) February 23, 2022

¿El motivo? Para descubrir profecías que salieron en la serie, algo por lo que es famosa la producción. En ese sentido, cuando encuentra una nueva, debe darle aviso a su empleador, PlatinCasino.

“Se me pide que analice críticamente cada episodio y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana, ¿a quién no le gustaría?”, señaló el joven a Jam Press, acorde a lo consignado por el NY Post.

Eso sí, advirtió que su trabajo no consiste solamente en sentarse a disfrutar de Los Simpson. “No es tan sencillo como ver unos cuantos episodios y relajarse en el sofá”, expresó.

“Tengo que sentarme con un bloc de notas y un bolígrafo y anotar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el gag del sofá”, afirmó.

Townley, quien durante el día trabaja en una cafetería, gana 6.804 dólares por ver todos los capítulos, algo así como 5,3 millones de pesos chilenos.