Belinda se descarga todo su desamor contra Christian Nodal: “No quiero un man que se crea mejor que yo”

Belinda al parecer tiene muchas cosas que decirle a su exprometido, Christian Nodal con su nuevo tema ““Mentiras cabr*n”, pues hace referencias e indirectas que por la polémica y el contexto se asocian a su ex.

Nodal y Belinda pusieron fin a su relación amorosa el pasado 12 de febrero de manera oficial a través de la cuenta de Instagram del cantante mexicano de 23 años.

Esta canción sale un día después de que el cantante regional lance su tema “Ya no somos, ni seremos”, donde muestra una clara despedida hacia Belinda.

Belinda responde a la canción de Nodal con música

“Lo que duró varios meses va a dolerme toda la vida”, dice una parte de la canción de Nodal. Ante eso, Belinda no se quedó callada y decidió descargar toda su ira y sentimientos con esta frase: “No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un ca***n. Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento…”

La artista de 32 años también dice: “No quiero un bobo que me controle, ni los fines de semana estar sola”, publicó la revista People en Español.

Belinda rechaza comentarios negativos y los califica como “violencia de género”

Luego de todos los comentarios y rumores de la separación de la pareja, donde se especificaba que la ruptura se dio por temas económicos, la cantante advirtió en sus redes sociales que tomaría acciones legales por el caso ya que considera que los comentarios recibidos son “violencia de género”,

Los rumores apuntan a que la mexicana le habría pedido prestado a Nodal 4 millones de dólares para pagar unas deudas fiscales, per se pudo conocer que también era para pagar una casa que le había regalado a su expareja.