¿Quieres saber cuánto dinero has gastado en toda tu vida en videojuegos de PlayStation, Xbox, Switch y Steam? Sigue estos pasos

Hay varios tipos de gamers. Están los que se casan para toda la vida con una consola o con una compañía. Tuvieron la PlayStation 1, 2, 3, 4 y ya juegan con la 5. Otros son más entusiastas y tienen también un equipo portátil. Pero los más apasionados lo tienen todo: Play, Xbox, Switch y Steam, y por lo tanto, muchos años comprando videojuegos.

¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero has gastado toda tu vida en juegos? ¿Cuánto invirtieron tus padres en tu entretenimiento y cuánto has pagado tú por tus videojuegos favoritos? Hay varias formas de recopilar esas cifras, sumar y generar un total.

Es importante destacar que ninguna de las cuentas les ofrecerá el monto total, por lo que el informe de gastos debe ser elaborado por cada usuario.

A continuación, los pasos a seguir para saber cuánto dinero has gastado en toda tu vida en videojuegos de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y Steam.

[ Elden Ring sale el 25 de febrero: conoce todos los detalles de este esperado videojuego ]

PlayStation

Gabriela González de GenBeta explica cómo ver el historial de compras en la PlayStation Store. Las transacciones digitales se almacenan en la cuenta de cada jugador, por lo que simplemente hay que iniciar sesión, darle click al ícono del perfil e ir a los Ajustes.

En esa sección, se debe seleccionar Historial de transacciones en el panel de la izquierda y elegir un intérvalo de fechas. Sony solo permite elegir un desde y un hasta con fechas exactas eligiéndolas en el calendario.

PlayStation Store (Gabriela González)

Xbox

Todos los títulos y suscripciones de Xbox o videojuegos de Windows aparecen en la cuenta Microsoft asociada a las consolas. Para ver el detalle de los gastos, es necesario ir a la sección “Historial de pedidos” y hacer click en “Ver historial de solicitudes”.

En este panel pueden verse tanto los juegos digitales como los físicos, seleccionando como margen de tiempo tres, seis, 12 meses o todo el historial.

Historial de pedidos en cuenta Microsoft (Guy Acurero)

Nintendo Switch

La peor interfaz para conocer el historial de gastos en videojuegos es la de la Switch. Puedes ir a la versión web de Nintendo e iniciar sesión para ver las transacciones, pero no hay suficientes filtros.

Los pasos son hacer click en el Menú de la tienda y luego buscar la opción Información sobre movimientos, que no ofrece opciones para elegir periodos de tiempo, detalles sobre los métodos de pago utilizado y limita el historial a los últimos dos años.

Historial de compras en Nintendo Swith (GenBeta)

Steam

Probablemente la plataforma que ofrece un mejor vistazo de las compras de videojuegos es Steam, que incluye hasta las compras de regalos que hayan hecho los jugadores. Steam permite ver las fechas, las monedas en las que se pagó un título y hasta los métodos de pago utilizados.

Solo debes ingresar en la web e ir a los Detalles de tu cuenta para luego hacer click en el Historial de compras.