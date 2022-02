Dayana Jaimes es criticada por no publicar sobre Martín Elias y así respondió ella

Hace años que vemos las fotos de Martín Elías solamente por su perfil que aun no se ha eliminado y por las fotos que Dayana compartía recordando los momentos mas felices que vivió a su lado, pues recordemos que el cantante tuvo un accidente automovilístico en el 2017 que lastimosamente se llevó su vida.

Pasaron muchos meses y hasta años en los que veíamos a la misma viuda Dayana compartiendo constantemente fotos de el, en donde dejaba saber lo mucho que lo extrañaba y por supuesto su hija Paula también. Sin embargo, de un tiempo para acá, los seguidores han notado que la mujer ya no publica tantas fotos como lo hacía antes, y por eso le han preguntado directamente a Jaimes “¿Por qué no montas recuerdos de Martín?” a lo que ella respondió “Jamás me incomodaría hablar de Martín y aprovecho para explicar que los recuerdos se llevan en la mente y en el corazón. He aprendido a ser prudente con este tipo de preguntas que todo el tiempo me hacen. En muchas ocasiones me llamaron oportunista por hablar de él, y en otras mala porque no lo hago. El ser humano es tan incomprensible” afirmó Dayana, dejado claro que a pesar de no compartir todo en redes sociales, sigue recordando con mucho amor al que fue el amor de su vida.

Hace poco conocimos que Dayana ya tiene nuevo amor, pues par una entrevista con Buen Día Colombia confirmó “En estos momentos estoy muy contenta con todo lo que estoy viviendo. Muy feliz, la verdad. Ya el corazón está tranquilo, con dueño” dejando claro que el tema con su hija lo llevaba con más cuidado, pues quería mantener aun la inocencia de ella y probabelmente cuando fuera más grande, entendería la situación