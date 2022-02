Creador de ‘Élite’ causa polémica tras comentarios de sexualización de sus personajes

Hay que estar claros, en ‘Élite’ todos parecen ser perfectos, pero al parecer su creador, Carlos Montero, exageró sobre todo en la elección de sus personajes que más allá de ser muy atractivos, poseen unos cuerpos, rostros y estilos envidiables.

Y es que para este creador español, la serie juvenil que ha tenido tanto éxito en Netflix, ha logrado posicionarse por esa concepción de ensueño o deseo que maneja a través de cada actor que a su criterio debe contar con las cualidades necesarias para verse bien en pantalla y que éste sea deseado por la audiencia, bien sea para tener una relación, para matar “antojos” o incluso para lucir igual que ellos a manera de meta personal.

Es por ello que sus recientes declaraciones generaron tantas reacciones de repudio, pues para él la inclusión no viene dada por cómo eres, sino del hecho de cómo te ves. Además reiteró que en su serie puede haber diversidad sexual, pero jamás un abanico de cuerpos que se muestren reales, pues al parecer eso no vende y tampoco es lo que busca mostrar a través de esta historia juvenil.

Carlos Montero, creador de ‘Élite’ causa polémica

En recientes declaraciones Carlos Montero, creador de ‘Élite’ reiteró que su producción presenta lo que todos desean y no sobre lo que tienen. “Diría que los cuerpos de ‘Élite’ no son normativos, son lo contrario. Son cuerpos a los que aspiramos, ya sea para parecernos a ellos o para acostarnos con ellos. ‘¿Cuáles son las razones de mostrar estos cuerpos y no los de verdad?’ Pues los mismos de estar contado una élite española que tampoco existe”, dijo el realizador a los medios y así lo reseñó el portal Spoiler.

Con esto causó mucho malestar entre sus fieles seguidores quienes creían que al apostar por la diversidad sexual, también estaban a punto de dar paso a los cuerpos imperfectos y a las demás realidades que se están viviendo en las nuevas generaciones. “Es una estilización, una idealización. Igual que muestro piscinas y casas de ensueño, muestro también cuerpos de ensueño. La serie es sexy, todo lo que escribo siempre tiene esa aspiración”.

De esta forma mostró que no hay interés en mostrar a unos personajes que se pueden parecer a cualquier persona, por el contrario, él juega con la idealización o aspiración de llegar a ser como...Es por ello que sus comentarios fueron muy mal vistos, sobre todo, porque la mayoría de los realizadores en la actualidad están mostrando no solo sus historias, sino también a sus personajes más reales, cercanos y con todas las imperfecciones que éstos pueden llegar a tener y con el que muchos se puedan sentir identificados.

Pero sin duda, en ‘Élite’ la audiencia no puede incluso ni igualar los estatus o estilo de vida de quienes dan vida a la trama, ya que la mayoría está rodeado de lujos, joyas y demás cargos que hasta los vinculan con la realeza que cada vez hacen más lejana o sacada de un cuento de hadas a esta serie que está a la espera del estreno de su quinta temporada.