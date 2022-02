Después de que se revelara y fuera tendencia en redes sociales la filtración del video íntimo entre ‘La liendra’ y Dani Duke, han recibido todo tipo de comentarios por parte de internautas y de creadores de contenido.

Luego de recibir ataques, críticas y burlas que recibió la pareja de influencers, ‘La liendra’ se pronunció al respecto, aclarando que no se sentía mal por el, sino con su novia, quien quedó expuesta en el video, ya que se suponía era solo para los dos.

Después de que se filtrara el video, muchos aseguraron que lo hicieron a propósito para estar de nuevo en el ojo público y se habla de ellos. Pero debido a esto Mauricio también decidió hablar y revelar detalles y de las acciones legales que tomará al respecto.

“Era un video que teníamos para los, pero una persona malintensionada, con mucha maldad en su corazón, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacar el video y filtrarlo en las redes sociales, yo no entiendo cuánto odio puede tener una persona encima o cuánto rencor y envidia tiene que tener alguien, para hacer lo que hizo”, mencionó en el video.

Además señaló que tomará acciones legales frente a la persona

“Alguien muy malo nos expuso y la persona que hizo esto me dejó una prueba muy contundente y ya no le vamos a tirar pero con todo el peso de la ley. Liendritas, yo como novio, si tuviera esa persona al frente, ustedes no saben la rabia y la impotencia, nea, yo la cago, pero voy a ser inteligente, vamos a usar todos los abogados que pagamos y nos vamos con todo el peso de la ley, pero todo por el lado que es, nada por mano propia.”, resaltó para dejar en claro que no se quedará callado frente a los ataques en su contra.

Al parecer un amigo cercano a Dani Duke fue quien reveló su video íntimo con ‘La liendra’