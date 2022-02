Yina Calderón se burla del video íntimo de Dani Duke y La Liendra

Recientemente se convirtió en tendencia en las redes sociales un video íntimo de los creadores de contenido digital ‘La Liendra’ y Dani Duke donde se encontraban teniendo relaciones sexuales. Miles de usuarios compartieron el video mientras otros pedían el favor de no hacerlo para evitarle malos ratos a los implicados.

Al respecto, hubo reacciones de todo tipo, sin embargo, una de las que más ha llamado la atención es la que tuvo la DJ y empresaria Yina Calderón, mostrando empatía por Duke, pero tomando a modo de burla a ‘La Liendra’.

“Entre mujeres no nos podemos tirar leña, todas alguna vez nos hemos metido una cosa a la boca que no quiero dar más explicaciones, todas lo hemos hecho. No hay tabú, es una relación íntima entre un hombre y una mujer”, aseguró Calderón defendiendo a Dani.

No obstante, la burla llegó cuando aseguró que anteriormente el influenciador paisa había asegurado anteriormente que el tamaño de su miembro era bastante importante y que a su juicio, no había nada más alejado de la realidad.

“Eso que La Liendra que todo chicanero en los videos que le medio yo no sé cuánto con yo no sé cuánto. Yo pensé que La Liendra tenía el bate que mató a Betty, y no, tiene a la Dani Duke aguantando hambre, porque amor ‘chiquito’, es lo que a mí me deja sorprendida”, agregó.

Este es el video de Yina Calderón reaccionando al video de Dani Duke y La Liendra