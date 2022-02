Nuevas investigaciones señalan que Alec Baldwin no habría accionado el arma que mató a Halyna Hutchins

Alec Baldwin ha vivido una pesadilla, luego de que por accidente matara a la directora de fotografía de su más reciente película ‘Rust’, Halyna Hutchins, en octubre pasado. Pero ahora, acaban de salir a la luz los resultados de una nueva investigación sobre el caso, que podrían darle paz al actor.

El oriundo de Amityville, Nueva York, Estados Unidos, ha asegurado que él no accionó el arma de fuego que mató a Hutchins. Y Mary Carmack-Altwies, fiscal de distrito de Santa Fe, Nuevo México, quien está a cargo del caso, confirmó dicha versión, indicando que el actor pudo haber disparado la pistola sin apretar el gatillo

Halyna Hutchins Directora de fotografía

“Puedes tirar del martillo hasta la mitad sin bloquearlo, pero si lo sueltas, el percutor puede golpear la bala”, explicó la investigadora a la revista Vanity Fair. La fiscal buscó un mal funcionamiento del mecanismo de la pistola, lo que pudo ser la causa del fatal disparo.

“Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero no soy yo”

Mary realizó una prueba con expertos en balística, quienes despejaron una habitación e hizo que dos agentes inspeccionaran la pistola para confirmar que no estaba cargada. La prueba arrojó que el martillo podría haber causado que se disparara.

Ahora se espera por los resultados oficiales por parte del FBI, mientras que Alec ha insistido desde que sucedió el horrendo accidente, que él nunca accionó el arma y que sería incapaz de apuntar a una persona con una pistola y menos tirar del gatillo.

Durante una entrevista con la cadena ABC News en diciembre pasado, Baldwin dijo que tenía mucha tristeza por la muerte de su compañera de labores, pero no culpa. “Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero no soy yo”, aseguró.

“Es extraño volver al trabajo”

Hace unos días, Baldwin apareció en sus redes sociales para confesar lo duro que ha sido continuar con su vida tras el espantoso accidente en el set de grabación. A través de un video que posteó en su cuenta oficial de Instagram, el actor contó que regresó a trabajar en la película ‘Rust’.

Asegurando que su primer día luego de aquel horrible accidente fue muy difícil. “Me propuse llevar un pequeño diario de viaje y de trabajo. Hoy tuvimos nuestro primer día, lo cual es complicado. No trabajo tanto como antes”, comenzó indicando. “Es extraño volver al trabajo. No he trabajado desde el 21 de octubre del año pasado cuando sucedió algo horrible en el set de esta película y murió nuestra directora de fotografía Halyna Hutchins”.

“Todavía me resulta difícil decirlo. Volví a trabajar hoy por primera vez en tres meses y medio. Las películas son casi siempre iguales; todos son jóvenes en comparación conmigo. Especialmente en las películas independientes donde hay muy buena gente”, continuó.