Madre de Tom Holland exigió a los productores de Spider-Man más permisos para que su hijo fuese al baño

Parece que a veces hasta el propio Spider-Man necesita la ayuda y el cuidado de su propia madre.

Tom Holland, el actor que encarnó al súper héroe de Marvel en las últimas entregas del Hombre Araña, compartió una divertida anécdota que le sucedió en el rodaje de Spider.Man: Far from Home.

En una entrevista durante el programa Live with Kelly and Ryan, Holland contó cómo una de sus conversaciones diarias con su mamá terminó en una “exigencia” a uno de los estudios cinematográficos más grandes del mundo.

Llamado a los productores

“Yo estaba como, ‘Mamá, realmente estoy luchando. Trabajo todos los días y, como uso el traje, no puedo ir al baño’…”, comentó el actor. “Y luego, dos días después, el productor se me acercó y me dijo: ‘¿Cómo están tus riñones?’”.

A Holland le pareció muy extraña esa interrogante.

“Mis riñones están bien. ¿Por qué preguntas?”, contó Holland, mientras el productor respondía: “Bueno, tu mamá nos llamó...”.

Las risas de los anclas del programa, Kelly Ripa y Ryan Seacrest, y de la audiencia no se hicieron esperar, mientras Holland seguía contando su graciosa historia.

“Mi madre llamó al estudio más grande del mundo y dijo: ‘¡Denle a mi hijo descansos para ir al baño!’”, agregó.

Después de recordar que su traje de Spider-Man no tiene cremallera, Holland contó otra anécdota que posiblemente haya incidido en sus pocas pausas para ir al baño durante las filmaciones.

Grabaciones sin parar

Tom Holland AP (Chuck Zlotnick/AP)

“En la primera película, recuerdo que estábamos filmando esta secuencia en el Monumento a Washington, y estuve en el traje durante días, 11 horas [al día], y era joven, así que quería impresionar al estudio. No quería que pensaran que necesitaba descansos “, explicó.

Pero tras la llamada de su madre a los productores todo cambió… Menos el traje de Spider-Man que sigue sin tener una cremallera.

Holland estuvo en el programa Live with Kelly and Ryan promocionando su nueva película Uncharted, que protagonizó con Mark Wahlberg.