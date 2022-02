Doña Cuquita relató suceso paranormal en el rancho. Afirma que es Vicente Fernández

El pasado 17 de Febrero se celebraron los 82 años del natalicio de Vicente Fernández, celebración que su familia decidió conmemorar con una misa junto a la tumba de Vicente que se encuentra ubicada dentro del rancho.

Dentro de la conmemoración los medios mexicanos pudieron tener acceso a la ceremonia donde manifestaron el profundo dolor que todavía tiene doña cuuita por la partida de Vicente.

En un breve momento junto a la prensa, contó que siente la presencia de Vicente Fernández en el rancho, especialmente en su habitación, donde él se ha manifestado con una señal muy particular.

Según su relato, cuando se levanta junto a ella, en el lado donde dormía Vicente Fernández, se hace una cruz con las cobijas y sabanas. “Increíble pero se forma una cruz en mi cama, de verdad, con la colcha con todo se forma una cruz, pero a diario”, afirmó.

Los periodistas asombrados por la respuesta de cuquita le preguntarin si noha consultado a un espiritista para contactarlo, a lo que ella les expresó: “¡No! no he consultado a nadie, yo solo le digo ‘No te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar’.

Además reveló a que al ser mu devotos de la Virgen de Guadalupe, todos los días se acerca a su tumba para hacer el rosario con el.

Vea el momento aquí:

Doña Cuquita relató suceso paranormal en el rencho. Afirma que es Vicente Fernández