Carolina Cruz ha revelado la forma en la que la misma Virgen María se le ha manifestado

Carolina Cruz siempre ha compartido con sus seguidores lo importante y lo devota que es a la Virgen y a Dios, pues constantemente esta rezando, sobre todo desde la enfermedad de su hijo menor, Salvador, por eso mismo ha querido compartir su experiencia con todos los seguidores.

A través de una entrevista para la revista Aló, Cruz reveló la experiencia que la misma Virgen María “Aunque sea difícil de creer para muchos, ni siquiera en el momento uno fui capaz de reprocharle a Dios. Recuerdo que apenas supe, destruida, vuelta nada y llorando me puse de rodillas para hablarle y le dije: ‘Me lo enviaste por algo y verás cómo lo sacaré adelante’. Nunca me ha gustado que mis hijos perciban mi dolor, pues ambos son sumamente sensibles. Por lo que siempre que sentía la necesidad me encerraba en ese lugar a llorar. Es mi altar y mi lugar seguro. Allí hago el rosario y oro un montón” aseguró Carolina Cruz, añadiendo “Han sido ambas experiencias muy fuertes y que han llegado en momentos en los que más las he necesitado” para finalizar asegurando que estas dos experiencias simplemente le confirmaban que la Virgen estaba a su lado.

Suponemos que dichos acercamientos fueron los que precisamente le dieron la fortaleza necesaria a la presentadora para poder enfrentar la enfermedad de su pequeño hijo, además de la creación en donde ayuda a madres que también enfrentar enfermedades parecidas con sus hijos.