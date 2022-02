Carolina siempre ha comentado abiertamente en redes sociales su espiritualidad y su devoción por la virgen, y en especial por la virgen de Guadalupe, pero tras conocerse el estado de salud de su hijo Salvador, su fe ha aumentado, ha comentado en diferentes oportunidades.

¿Cómo se le manifestó la virgen María a Carolina?

En declaraciones a una revista, la modelo reveló varios detalles de su vida personal, pero sobre todo el proceso de recuperación de Salvador y un encuentro espiritual que habría tenido con la Virgen María.

“El suceso con la fragancia de rosas ocurrió en mi vestier, lugar de desahogo para mí. Nunca me ha gustado que mis hijos perciban mi dolor, pues ambos son sumamente sensibles. Por lo que siempre que sentía la necesidad me encerraba en ese lugar a llorar. Es mi altar y mi lugar seguro. Allí hago el rosario y oro un montón”, comentó.

Carolina Cruz también comentó que días después del hecho del olor a rosas, ella encontró escarcha por todo el lugar. “Han sido ambas experiencias muy fuertes y que han llegado en momentos en los que más las he necesitado”, afirmó

“Yo adoro a la Virgen y creo que nunca me había sentido tan identificada con ella como ahora con Salvador. Estoy segura de que es por esa conexión que he construido con ella, que se me ha presentado ya dos veces. Está diciéndome que a mi lado siempre estará, y justo así es como lo he sentido”, comentó para la revista.

Según Carolina Cruz, la virgen María se le menifestó