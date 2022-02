¡Nueva música! Algunos de los estrenos musicales de esta semana

La industria de la música siempre se está moviendo. Nuevos sonidos salen a la luz diariamente y a veces es muy complicado conocer cuáles son los artistas o las nuevas canciones que están llegando a las diferentes plataformas digitales.

Por esta razón en PUBLIMETRO Colombia le dejamos una lista con algunos de los más importantes, e incluso, algunos que posiblemente no conocía pero definitivamente querrá escuchar.

Llamada Perdida - Morat

“Hay canciones que son como levantar una antorcha en medio de la noche esto es “Llamada Perdida”, es una señal de que hay algo que falta por decir. Llamada Perdida es como una guía de cómo ser la peor expareja del mundo y está dedicada a todas las personas que se quedaron con cosas por decir cuando terminó una relación” MORAT

“Llamada Perdida” está compuesta por la propia banda en compañía de Mauricio Rengifo y Andrés Torres quien junto a Juan Pablo Isaza están a cargo de la producción. La canción llega tras la noticia de haber agotado 5 fechas en el Movistar Arena de Bogotá, 2 Sold Out en Ecuador y Venezuela.

Ya no somos ni seremos - Christian Nodal

Compuesto por el propio Christian Nodal junto a su gran amigo, Edgar Barrera, la canción narra el desamor que solo sienten los que amaron con todo el corazón y lo perdieron.

“Mi gente, no me cabe en el pecho la emoción de poder compartir con ustedes una vez más mis sentimientos en letras y canción. Hoy, por fin, podrán disfrutar mi nuevo sencillo ‘Ya No Somos Ni Seremos’. Espero que puedan sentirlo tanto como yo al componerlo y que pronto lo cantemos juntos”, expresó Nodal.

Deprimida - Ozuna

‘Deprimida’ se caracteriza por los distintivos ritmos de reggaetón con los cuales el polifacético intérprete de música urbana se ha dado a conocer a nivel mundial. Con su estilo único y voz cautivadora, el llamado “negrito de ojos claros” le da su toque de picardía a las seductivas letras de este contagioso tema, que relata la historia de una mujer que ante los problemas con su pareja opta por no deprimirse y busca un escape que la lleva a una nueva aventura amorosa. El video musical que emplea la sofisticada y compleja tecnología “one take” fue dirigido por Nuno Gomes

Pandora - Andy Rosa

La homofobia, el racismo y el clasismo son algunos de los temas evidenciados en PANDORA su nuevo sencillo. PANDORA, fue producida por Legolax y compuesta por el mismo Andy Rosa de la mano de Reijy, quienes buscaban mostrar la seguridad que se tiene que tener mentalmente para poder afrontar las criticas ya sea por nuestra apariencia o personalidad, al tener claro que estas son diferentes para la sociedad.

“Quiero llevar un mensaje de aceptación y respeto, para que cada quien sea como quiera ser. No sentir la necesidad de caerle bien a todo el mundo o fingir ser algo que no se es, simplemente por no tolerar el rechazo. Darnos cuenta que estamos en un mundo diverso y que aun en estos tiempos para muchos jóvenes la crítica es un arma mortal.” – Andy Rosa.

Me da lo mismo - Nanpa Básico

Se siente un gusto por la calidad de la propuesta musical y la creatividad de cada lanzamiento del artista Nanpa Básico, en esta oportunidad “Me da lo mismo” es una obra que reconoce el talento que rodea a éste artista que coexiste con destreza en el universo de la música.

“Me da lo mismo” contiene vientos y cuerdas que combinan justo con los momentos de introspección romántica y con el color distinguido de la voz de Nanpa Básico. Es una obra anestésica que sitúa al desamor al final de la batalla de los sentimientos tristes; es de su autoría y producida por Alka Produce junto a Antonio Suárez.

FDS - Simón Savy y Cardizzi

Esta canción busca darle una nueva cara a la música urbana, fusionando el género con sonidos del disco, pop y rock. “FDS” mantiene el flow urbano con sus versos, sin embargo, este es un tema que cautiva al oyente gracias a su mezcla de estilos, con una pista que transmite fuerza. A diferencia de otras canciones del género, “FDS” viene acompañada de guitarras distorsionadas, que le dan un toque rockero y punk, sin dejar de lado los bajos mezclados entre 808 y Slaps que evocan el Funk y el Trap.

Fuera del mercado - Danny Ocean

“La historia de cuando alguien se entera que una persona que le gusta mucho se va a casar y también al final como te das cuenta de que la felicidad de la otra persona es lo que más vale y también tu felicidad.”

Hace parte del nuevo trabajo discográfico del artista venezolano Danny Ocean llamado ‘@Dannocean By Danny Ocean’. En el segundo álbum de estudio de Ocean, propone explorar la vulnerabilidad a través del amor, la pérdida, el deseo, las inseguridades y la honestidad. La conmovedora pista de enfoque “Fuera del Mercado,” producida por el mismo Ocean, cuenta la desgarradora historia de una persona que descubre que el ser que quiere se va a casar. La incomparable voz áspera de Ocean nos lleva en un viaje de autorrealización en el cual aprendemos que amar a alguien profundamente es ser feliz por ellos a pesar de que hayan encontraron la felicidad con otra persona.

Lo Cura - Soy Emilia

Lo cura es el tercer sencillo del nuevo álbum de Soy Emilia, una canción que nos recuerda los demonios que trae el desamor. Este track representa ese momento en el que caes del cielo y te estrellas con la tierra, sientes que todo es una mentira y que el amor no cura nada y que amar es solo una locura.

Esta canción fue producida por Julián Salazar (Bomba Estéreo & Mitú) cuenta con sintetizadores, guitarras eléctrica y programaciones de beats con instrumentos análogos como el bajo, instrumento que caracterizo a soy emilia.es el reflejo de la cruda verdad muy al estilo de la colombiana con melodías pegajosas y una dulce voz.

Juan Palau Ft. ADSO

Con un mensaje para la mujer independiente y apostándole a un perreo a poca luz, Juan Palau inicia el año presentando su nuevo sencillo “Su Mirada”, junto al artista venezolano Adso, en una colaboración para bailar hasta el piso con la fusión de estilos musicales de los dos cantantes.

La canción que nació en Medellín con Juan Palau junto a los productores Cobuz y Bustta y el compositor Guero, busca romper los estigmas de la sociedad hacia la mujer, que pueda actuar libremente, sin ser juzgada, sin ser tildada, sin ser tachada y sin importar el qué dirán

Tierra lejana - Timø

‘TIERRA LEJANA’ fue compuesta por Andrés Vásquez, Alejandro Ochoa y Felipe Galat en compañía de Nicolas Galat y Sebastian Avilez, la canción habla sobre esa primera etapa de una ruptura amorosa, el personaje principal de la canción está dispuesto a hacer lo que sea para no ser olvidado por su ex pareja, por eso él se inventa todo un mundo en su cabeza donde todo lo que quiere puede ser real, por lo tanto puede enmendar todos los errores que cometió en la relación y donde logra soñar volver a estar con ella.

Tini Ft. Beéle

Esta colaboración entre la artista argentina y el artista colombiano es la combinación perfecta entre un sonido tropical alegre y un pegadizo dembow.

Esta canción cuenta una historia de dos personas que están enamoradas, pero aún no ha pasado nada entre ellas. ‘Fantasi’ refleja la fantasía de dos personas que se imaginan juntos en distintos lugares.

El video fue filmado en Las Cataratas del Iguazú y dirigido por Diego Peskins. Los artistas se encuentran entre cascadas tropicales en una de las siete maravillas del mundo, bailando al ritmo vibrante de la canción donde nos transportan a un paraíso mágico del que nunca querrás volver.

Dime que si - Sin Bandera

“El momento en el que le pedimos a alguien que viva el resto de su vida junto a nosotros es una de las experiencias más fuertes y emocionantes que podemos tener”, cuentan Leonel García & Noel Schajris al presentar el nuevo sencillo de Sin Bandera: “Dime Que Sí”, una canción especial que será parte de tu vida y del nuevo álbum del dúo: Frecuencia.

“A lo largo de estos 20 años de Sin Bandera hemos vivido algo que es muy muy especial e interesante para nosotros”, profundiza Noel, “Y es que nuestra música ha tenido el honor de ser parte de la vida de miles de personas que la usan para casarse. Es algo que nos llena de orgullo y felicidad, porque nos permiten acompañarles, en esos momentos tan trascendentales e importantes que requieren de mucho valor”.

Normal - Naldy

El compositor y cantante de música urbana “NALDY” vuelve con un nuevo lanzamiento titulado “NORMAL”, un Trap donde el artista aprovecha para agradecer el proceso de su carrera y la esencia que lo caracteriza.

“NORMAL” es un sencillo que representa el estado en el que debería quedarse todo quien llegue a las metas propuestas, a continuar siendo una persona real pese a los logros materiales. También, el artista Naldy aprovecha para resaltar que “No hay que esperar a estar en lo más alto para agradecer por el proceso que se pasa, ni para creer en nosotros mismos”.

Na Na Na - Goyo

Goyo, rapera, compositora, y la voz líder de la agrupación CHOCQUIBTOWN, sorprende con un nuevo desafío musical, uno que la llena de orgullo y la sumerge en la industria de la música afrolatina. Se trata de ‘NA NA NA’, la primera canción de Gloria Martínez como solista. El tema es un avance de su álbum y del especial para HBO Max En Letra de Otro.