¿Lina Tejeiro volvió realmente con Andy Rivera?

De lo más hablado últimamente es precisamente la relación entre estos dos famosos, que aunque terminó oficialmente hace tiempo, lo cierto es que muchos piensan que han vuelto (por milésima vez), pues han encontrado comportamientos extraños, sobre todo en sus historias ¿Qué estará pasando? En el 2020 conocimos la versión de Lina Tejeiro, en donde ella confesó que finalmente las cosas no pudieron ser luego de que ella intentara de nuevo estar románticamente a su lado al haber terminado su corta relación con Norman Capuozzo, sin embargo, las cosas no terminaron nada bien, pues Andy Rivera finalmente no podía terminar de superar la situación debido a comentarios constantes de la gente.

A pesar de todos los intentos, definitivamente la pareja llegó a su limite y decidió separase y desde entonces, no se le conoce nada oficial en cuanto amores a ninguno de los dos. Ahora, luego de haber pasado casi dos años, los rumores de que están nuevamente saliendo han empezado a circular por todo lado, pues hemos visto que a través de las historias de la actriz han aparecido supuestas pertenencias al cantante (unos tenis y una gorra) en el cuarto de ella.

Ni siquiera con la presión de todos los seguidores, ellos no se han pronunciado al respecto, pero muchos aseguran que es la única explicación a la situación, teniendo en cuenta que definitivamente cada uno es el amor del otro ¿Les gustaría que volvieran?

Ahora la actriz ha compartido un tweet que muchos aseguran tiene que ver con el cuento del que todos hablan, pues escribió “Tengo un master en abrir los baños que justamente están ocupados” y todos apuntan a que tiene que ver porque precisamente fue en el baño donde se vieron las pertenencias de Andy Rivera.