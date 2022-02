Goyo se lanza como solista y les dice a los hombres “Na Na Na”

Hace algunos años conocimos la agrupación ChocQuibTown, provenientes del Chocó, que en definitiva nos sorprendía con sus sonidos, su letra y orgullosos de su origen, pues “De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero igual sobrevivimos” narra a la perfección ese mundo que quizá muchos no conocen, pues ha sido una región criticada y afectada por los conflictos colombianos.

Su líder, Goyo, es un ser encantador y se ha encargado su voz y su música no solo se escuche en todo Colombia, sino en el mundo, poniendo con orgullo el nombre de su país y el propio Chocó en lo más alto, tratando que todos sus lanzamientos estén encaminados en la representación, pues precisamente su sinceridad ha sido la que ha llevado al grupo musical ha ser tan exitoso.

Ahora viene más recargada que nunca, no solamente con el grupo sino que ha decidido abrirse paso como solista y como prueba de lo que será su álbum nos ha dejado “Na Na Na” una canción que combina los sonidos futuristas sin dejar atrás la esencia de los sonidos colombianos, acompañado de un video musical donde prácticamente Goyo es una pantera que juega en un ambiente selvático y a la misma vez bastante fashion “Para mí es una canción con personalidad y fuerza. Puede sonar en cualquier parte del mundo, es irreverente… Y es que, si no estamos en la misma línea, sencillamente no vamos más… y pues entonces, Na Na Na” Afirmó la cantante frente a esta entrega que también hará parte de HBO Max “EN LETRA DE OTRO”.

Sabemos la importancia que tiene para Goyo resaltar la contribución de la comunidad Afrolatina en la música, sobre todo en las mujeres, por eso mismo uno de los lemas de Goyo es precisamente “Uno es su propio héroe” y en definitiva sabemos que la música de Goyo esta al nivel internacional al que ella espera llegar, por eso mismo estamos seguros que romperá todas las plataformas musicales