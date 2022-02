Galy Galiano defendió a El Hombre Caimán por su triste situación

Hace poco supimos la situación tan triste por la que esta pasando el comediante, pues el video que se hizo viral en redes sociales donde aparecía el vendiendo unas mochilas, conmovió a todo Colombia, pues se conoció que El Hombre Caimán no le estaba bastando con la pensión que le dejó Caracol Televisión, pues de los más de cuatro millones de pesos, solamente le quedaba practicante un millones 800, lo que igualmente no es suficiente teniendo en cuenta que el tiene que hacerse cargo de la universidad de su hijo, más el arriendo y los servicios, la plata no le da.

Por eso mismo el cantante Galy Galiano habló respecto al tema “Es un tema bastante complicado, lo de Álvaro Lemmon es una cosa personal. Nadie está exento de caer en desgracia, para caer en desgracia se necesita una serie de circunstancias ¿no? Que desconozco el trasfondo del asunto” terminó por decir el cantante, añadiendo y hablando sobre su propia situación económica “Ahí estamos, estoy bien, espero no caer en una situación de esas y seguir soñando, trabajando, estando en contacto con la gente, haciéndoles música, con el firme propósito de llegar con mi cariño a la gente y permanecer ahí” afirmó.

Por supuesto muchos de los seguidores han estado pendientes de El Hombre Caimán apoyandolo también en su trabajo, con los contratos y los saludos que el mismo ofreció.