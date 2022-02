Epa Colombia ha revelado que la verdadera razón de su rompimiento amoroso y es por otra persona

La situación amorosa de Epa Colombia había estado en boca de todo el mundo y para ser sinceros, nadie entendía lo que estaba pasando, pues por un lado estaba Diana Celis contando a través de las historias que su novia, Daneidy, le había pedido un tiempo para estar sola, cosa que por ese momento no se confirmó por parte de la empresaria, sin embargo, vimos que el cumpleaños de la futbolista estuvo todo organizado por Epa Colombia, llena de globos y ademas de bastante comentarios de amor en redes sociales, en donde se dejaban ver de la forma más romántica posible.

A pesar de todas estas demostraciones de amor y las ilusiones de muchos al ver que se habían reconciliado, ahora nos sorprenden con la noticia de que efectivamente están separadas, pero suponemos, compartiendo la misma casa, pues a través de las redes sociales de Epa Colombia, la empresaria publico “Hola amiga estos días pasado de todo por mi vida. Te cuento que decidí darme un tiempo para mí realmente quiero estar sola pero con muchas ganas de contarte que hace mucho tiempo sentía algo por una persona increíble que con el tiempo te lo contaré. Dame tiempo amiga mientras tanto te pido que jamás me critiques ni me juzgues pues en el corazón nadie manda y espero tomar la mejor decisión de mi vida, te amo” pero no terminó todo allí, pues la colombiana afirmó que no quería esconderse “No me gusta estarme escondiendo, pues entre el cielo y la tierra nada es oculto. Pero en serio jamás pensé sentir esto que siento es algo de locos. Siento que merezco ser feliz después de tantas cosas en mi vida merezco darme una oportunidad y ser feliz no te lo quería contar pero cada vez que hago historias me salen letreros”

A pesar del comunicado, muchos piensan que es posible que se trate todo de marketing para llamar la atención de sus seguidores ¿qué dicen ustedes? Diana por su lado compartió un post “En este momento ardo en todo aspecto de mi vida, son cambios que no pedí al tiempo, pero que Dios me eligió para vivirlos y espero que él me dé la fuerza para salir de esto y regresar más fuerte, para regresar y volar y crecer”