ENTREVISTA: “Yo siempre he sido artista, solo que me han conocido más en mi faceta de compositor”: Álvaro Díaz

Aunque no ha pasado mucho tiempo desde que conocimos el nombre de Álvaro Díaz como uno de los referentes artísticos del género urbano en América Latina, ha estado presente durante un período bastante interesante detrás del éxito de canciones interpretadas por artistas de talla internacional como Yandel o Rauw Alejandro.

Álvaro estrenó recientemente su disco ‘Felicilandia’ donde tuvo la oportunidad de colaborar con artistas como Sebastián Yatra, Feid o Rauw Alejandro, además, durante este fin de semana se estará presentando como parte del cartel del festival ‘La Solar’ que será llevado a cabo en la ciudad de Medellín.

P: ¿Cómo se ha sentido el cambio de ser el compositor y estar ‘back office’ a ser una de las caras estelares de sus canciones?

R: Yo llevo ya un tiempito haciendo música, sin embargo, me fue un poquito mejor, tú sabes, cuando estaba componiendo canciones. Así fue como logré tener un poco más de exposición trabajando con Yandel, Tainy, Rauw; ahora lancé recientemente ‘Felicilandia’ y le ha ido muy bien, me ha encantado la reacción de la gente con el proyecto. Jamás pensé que iba a abrir tantas puertas y que se iba a convertir en una carta de presentación.

P: Antes de hablar un poco más a fondo sobre ‘Felicilandia’ quisiera preguntar por sus inicios en la música. Sabemos que inició mintiéndole a unos amigos diciendo que sabía tocar el bajo para una banda de punk. ¿Podría contarnos esa historia?

R: Yo estaba en la escuela, en ese tiempo estaba esta banda, Blink-182, que es una de mis bandas favoritas de toda la vida. En mi escuela tenían una banda, pero todos tocaban guitarra o tocaban batería, nadie el bajo. Entonces yo dije “yo quiero ser parte de esa banda, no tienen bajista, yo quiero ser el bajista”. Ahí les comenté que yo tenía un bajo en mi casa, pero en verdad no lo tenía. Siguió pasando el tiempo y les decía que no lo encontraba, se lo pedí a Santa Claus en diciembre y cuando empezaron las clases en enero llegué con el bajo, pero no duré mucho en la banda; me botaron porque no tenía ni idea, la verdad.

P: ¿En qué momento decide hacer el cambio de hacer punk para pasar al urbano?

R: Cuando me botaron de la banda no seguí estudiando con el bajo, así que empecé a hacer ritmos y cosas así en algunos programas que se conseguían piratas, pero fue una vez como a los 14 años, en la escuela, que hacían algo así como unas batallas de rap en la hora del receso, ahí, con el chico que ganaba nos juntamos y yo escribía para él porque yo no me atrevía a hacerlo hasta que un día me decidí y le ganaba a todos. Ya después empezamos a grabar en mi casa esas canciones y se fue regando mi música por ahí. Pero estuve practicando mucho tiempo antes de poder lanzarme.

P: ¿En qué letristas se inspiraba Álvaro o a quiénes tomaba como referentes, quizás Mark Hoppus (Blink-182) o Rubén Blades?

R: Si. Lógicamente ellos influenciaron, pero en el momento que empecé a escribir tal vez Kanye West o 50 Cent estaban en mi rotación, estaba Calle 13. Cuando empecé a escribir yo tiraba para ese lado del hip-hop, pero obviamente Rubén Blades, Robi Draco Rosa para mí es como un dios, so, siempre he tenido amor por artistas que son compositores, así que es muy loco ver que te pasan cosas similares a la de los artistas que siempre has admirado.

P: ¿En qué momento decide ser la cara de sus propias composiciones?

R: Cuando empezó el auge de SoundCloud y la nueva ola del trap, un nuevo sonido, fue en el 2012, estábamos Myke Towers, Fuete Billete y yo, esa fue la cara del nuevo sonido. Yo grabé con Bad Bunny cuando estaba empezando, con Rauw cuando estaba empezando, pero la vida es como esas películas en donde debes escoger el camino A o B y me tocaron un par de decisiones así con disqueras o manejo y por eso la gente se tardó un poco. Yo siempre he sido artista, pero me han conocido más en mi faceta como compositor. Nunca fui un compositor que se convirtió en artista, fueron dos cosas paralelas que estallaron en momentos diferentes.

P: ¿Cómo fue trabajar para ‘Felicilandia’ con artistas como Rauw Alejandro, Feid o Sebastián Yatra?

R: Se siente bien nítido porque estos artistas son súper estrellas. Están en el peak de sus carreras, les va brutal y tengo la suerte de que son mis amigos, creen en mi proyecto y tuve la fortuna de hacer arte juntos. Es nítido hacer hits con gente con la que quizás no nos llevamos bien, pero hacerla con familia es una cosa muy especial.

P: Ya que hablamos y mencionamos a Rauw, quiero preguntarle por su participación en el festival La Solar, donde también estará Rauw Alejandro, Tainy, Feid y grandes amigos suyos. ¿Los veremos juntos en tarima?

R: Yo espero que si, yo no sé, pero espero que si. Por lo menos yo espero ver el show de todo el mundo y pienso que se va a pasar bien duro. Tengo mucha emoción por este fin de semana porque somos muchos los que vamos para allá. Va a estar Tainy, Rauw, Fercho, va a ser una cosa como que… wow.

P: ¿Considera que tocar en Medellín, una de las cunas actuales de lo urbano, se convierte en un reto con el público y la industria?

R: Es muy cierto, hay que darle con todo ahí. A mí me encanta cantar en vivo y voy para allá con mi banda original, y yo creo que se va a dar bien especial. La gente no se espera lo que viene.

P: Hablando nuevamente de ‘Felicilandia’, este es un disco que tiene muchas influencias y no se puede catalogar en un género. ¿Cómo lo define Álvaro Díaz?

R: Yo siempre trato de hacer la música que me gusta. Es difícil encasillarme en un género. SI les digo que es de reguetón, miento. Si les digo que es de hip-hop, miento. Si les digo que es un disco alternativo, no miento, pero no es lo que van a esperar. Este reguero de mis influencias, de punk, trap, reggaetón. Hay sampleos de reggaeton viejos que son importantes para mí. He aprendido a llevar todos estos sonidos a un lugar donde suenan como quiero y llegan a donde los quiero llevar.