Maluma ha revelado los detalles de su boda soñada

Jennifer López, derecha, y Maluma en una escena de "Marry Me" en una imagen proporcionada porUniversal Pictures. ​(Barry Wetcher/Universal Pictures via AP) Jennifer López, derecha, y Maluma en una escena de «Marry Me» en una imagen proporcionada porUniversal Pictures. ​(Barry Wetcher/Universal Pictures via AP) (Photo Credit: Barry Wetcher/Universal Pictures/AP)

Hemos conocido un poco de la vida a amorosa del cantante y sus grandes decepciones, sin embargo, ahora mas que nunca hemos visto que nuevamente ha vuelto a creer en el amor, una señal muy buena de que las cosas podrían pasar algo más.

El paisa ha visitado a Ellen Degeners en su programa para hablar de todos los proyectos que tenía apra este 2022 y como era de esperarse, su vida personal no se quedo por fuera, teniendo en cuenta que hace tan solo unos días, se estrenó la película “Marry me” la cual protagoniza al lado de Jlo y Owen Wilson, la cual narra la infidelidad por parte del cantante a su novia también cantante, unos días antes de casarse, por eso era obvia la pregunta sobre que pensaba Maluma sobre el matrimonio y si en su futuro se veía de esa forma, a lo que el cantante de una manera bastante nerviosa y risueña contestó “No sé si me quiero casar, siendo honesto, mi mamá claro que sí quiere que me case. Quiero tener una familia y si me caso lo quiero hacer en un ritual, no quiero algo muy grande en frente de todo el mundo. No sé si de pronto ir a alguna isla y hacer un pequeño ritual con mi familia y amigos y gasta la plata que se iría en la boda con ellos” terminó por decir el cantante, lo que podría ser quizá si lo haga, pues debemos tener en cuenta que su relación con Susana ya es bastante estable y además bendecida por la misma familia de él.

Lo cierto es que aun no sabemos a ciencia cierta si este día llegue o no, pero podemos estar seguros de que se tratará de una boda bastante privada e intima.