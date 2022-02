Madre de J Balvin está internada en cuidados intensivos y el cantante se muestra muy preocupado

J Balvin no terminó el año de la mejor forma luego de que fuera blanco de críticas por su infortunada canción al lado de tokisha, más la pelea con los premios Grammy latinos y la polémica con Residente, ahora, ha iniciado el 2022 y lo que creímos que sería un mejor año para el cantante, realmente no ha sido así, pues a pesar de haber lanzado canción llamada “Niño Soñador”, la cual nos ha sorprendido no solamente por su sonido, sino también por la letra tan profunda que tiene, ha confesado a través de sus historias que la situación de su madre ha empeorado “Gracias a todos los que me han enviado saludos por mi madre, lastimosamente ella esta en cuidados intensivos, empeoró la situación pero nada, hace parte de la vida, es para que sepa que somos la misma vuelta y fuerza para todos los que tienen un familiar enfermo y que esta pasándola mal” terminó por decir el cantante

j balvin

Pero luego nos sorprendió con una fuerte foto en donde aparece su madre conectada al oxigeno y el hace una reflexión sobre el asunto “Esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen como amar al otro y no como destruir. Madre tu me enseñaste como no tenerle miedo al miedo, pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mi La Paz” terminó por decir el colombiano quien realmente parece afectado por la situación y es que efectivamente, no es de menos.

j balvin

Por ahora no sabemos nada más sobre la salud de su madre, pero esto nos demuestra que efectivamente no han sido días fáciles para el cantante que en la medida de lo posible, está enfrentando la situación lo que mejor puede.