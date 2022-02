Luisa Fernanda W aclaró si se irá pronto de redes sociales o no

Luisa Fernanda W no para de acumular seguidores y ya tiene más de 16,5 millones. Instagram @luisafernandaw

La vida pública de Luisa Fernanda no ha sido nada estable, pues de hecho ha sido una de las personas más criticadas en redes sociales, pues luego de su crecimiento exponencial, Luisa empezó a colaborar con diferentes influenciados, entre ellos el mismo Legarda que posteriormente terminó siendo su pareja. Luego de un tiempo de estar juntos y jurarse amor eterno, conocimos el accidente en el que falleció Legarda y lo que fue en n principio un sentimiento de compasión, rápidamente se volcó a uno de crítica, pues los rumores del nuevo romance entre Luisa y Pipe Bueno, crecieron muy rápido.

A pesar de tantos detractores que han tenido desde el principio, lo cierto es que ahora mismo son una de las parejas mas estables de la farándula colombiana, pues ya conforman una linda familia que no solamente se ha quedado en redes sociales, sino que han logrado hacer negocios externos como el mismo restaurante Rancho MX.

Dichos negocios externos, los cuales se convierten en otra entrada económica, quizá llevarían a la pareja a retirarse de las redes sociales y fue precisamente en medio de las historias de la empresaria que ella aclaró por fin la situación “No, la verdad yo nunca he pensado abandonar mi trabajo, yo amo lo que hago, no ha sido fácil, pero en este proceso, desde que yo inicié en el mundo digital, poco a poco he aprendido a diferenciar mi vida pública. La clave ha sido diferenciar la vida pública, de la vida aquí afuera, de la verdadera vida privada y ahí voy” Lo que alivió a todos los verdaderos seguidores de Luisa, pues efectivamente tendremos a la colombiana en el mundo digital por un buen rato.