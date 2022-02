J Balvin habla de su depresión y alza nuevamente comentarios en redes sociales

Hemos estado acostumbrados a que J Balvin siempre rompa lo límites y los esquemas y definitivamente con esta canción lo hizo, porque aparte de sorprendernos con un ritmo bastante rockero, lo cierto es que la letra es bastante triste y melancólica y se ha llevado los comentarios de todo el mundo.

Desde hace ya un tiempo que sabemos que el colombiano sufre de depresión, lo cual lo ha llevado a pasar por episodios realmente malos en su vida, de los cuales con la ayuda de los médicos y de su familia ha logrado salir.

Luego de haber cerrado un 2021 no tan bueno, J Balvin ha iniciado el 2022 con nueva música y realmente ha logrado sorprendernos, pues es un sonido completamente nuevo con un mensaje muy a lo Residente con René, pues habla de como la fama y la plata no lo llenan para nada cuando no hay salud mental “En la tierra una mansión, pero vivo en un avión, fingiendo tocar el cielo, también yo tengo una depresión que no tiene solución y con todo lo que tengo. ¿De qué me sirve la fama, la cuenta bancaria, la casa de cien mil hectárea’ y una vida millonaria? Si no puedo darle un papá feliz al hijo mío ni el hombre que mi mujer siempre ha querido” dicen algunas lineas de dicha canción, lo cual ha generado que los mismo seguidores se sientan identificados “Tremenda letra” “Mi respeto” “Uffff sin palabras” son algunas de los comentarios que se leen en su publicación.