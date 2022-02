Marbelle vuelve a arremeter contra Pirry debido a una enfermedad que sufre

Recientemente se desató una polémica que envuelve a la cantante Marbelle con el periodista Pirry, pues la intérprete de ‘Adicta al dolor’ le llamó, por medio de su cuenta de Twitter, ‘enano’ y ‘llavero de bolsillo’ cuando este se pronunció con respecto a la presunta agresión física por la que fue denunciada Rafaella Chávez, hija de la intérprete.

Pirry habría dicho por su cuenta de Twitter, que tras la supuesta agresión, ella podría ser “un collar de perlas finas”, haciendo alusión a la canción popularizada por Marbelle en el año 1996, comentario que no le gustó para nada a la cantante respondiéndole que ella tenía “más bolas que él”

Pues más bolas que tú, si tiene , malparido enano ! @PirryOficial https://t.co/itsVWJRRzY — MARBELLE (@Marbelle30) February 14, 2022

Ante la respuesta de Marbelle, miles de usuarios comentaron lo sucedido, diciéndole que por su estatura, ella podría ser comparada bajo esos mismos términos.

Si por ser enano es malparido, tú le haces competencia... Hasta le puedes estar ganando 😏 https://t.co/5lFnsWVPDt — Milton (@mbcast1) February 14, 2022

La nueva respuesta de Marbelle referente al tema con Pirry

En esta nueva ocasión, la ex participante de MasterChef aseguró que aunque no negaba lo afirmado por el usuario de Twitter, ella no andaba deprimida ni “mostrando el pipí”, haciendo nuevamente referencia a condiciones personales y de salud que le fueron diagnosticadas médicamente al periodista; este comentario desató una nueva polémica en las respuestas del trino, donde los usuarios reprocharon la manera de expresarse y así mismo arremetieron contra su forma de responder, e incluso, su físico.