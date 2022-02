Los mejores romances de la historia de la TV

Hace más de 70 años los actores Lucille Ball y Desi Arnaz deslumbraron con su química a la audiencia en I Love Lucy, historia recientemente recordada con la película Being the Ricardo’s. Desde entonces numerosas historias de amor se han contado a través de la pantalla chica.

Aprovechando la semana de San Valentín, la publicación Entertainment Weekley preparó un ranking de los 100 mejores romances de la TV de todos los tiempos, que incluye parejas como Grey Worm y Missandei (Game of Thrones), Fran y el Señor Sheffield (The Nanny), el tío Phillip Banks y la tía Vivian Banks (The Fresh Prince of Bel-Air), Zack Morris y Kelly Kapowski (Saved by the Bell), Marshall y Lili (How I Met Your Mother), Niles y Daphne (Frasier), Mulder y Scully (The X-Files), Jim y Pam (The Office), Joey y Pacey (Dawson’s Creek) y hasta Dylan McKey y Kelly Taylor (Berverly Hills 90210).

Si quieres saber cuáles fueron elegidos como los protagonistas de los 10 mejores romances en la historia de la televisión, aquí te los enumeramos:

10. Miss Piggy y la Rana René (The Muppets)

Sí, la cerdita y la rana que protagonizaron su propia historia de amor en The Muppets aparece en el listado, luego de permanecer más de 40 años juntos, antes de su separación en 2015.

9. David y Patrick (Schitt’s Creek)

Una de las relaciones más gratificantes de la serie fue la de Patrick Brewer y David Rose, quienes encontraron un soporte entre ellos, luego de estar cada uno de ellos en relaciones equivocadas en esta comedia de Netflix.

8. Nick y Jess (New Girl)

En esta comedia de Fox, Nick Miller (Jake Johnson) y Jess Day (Zooey Deschanel) pasaron de ser compañeros de cuarto a la pareja con el mejor primer beso en la historia de la televisión moderna.

7. Seth y Summer (The O.C.)

En esta serie de drama adolescente transmitida por Fox, Seth Cohen (Adam Brody) fue rechazado por Summer Roberts (Rachel Bilson), pero el destino termino uniéndolos hasta el punto de cruzar el altar juntos.

6. Lucy y Ricky (I Love Lucy)

La comedia protagonizada por Lucille Ball y Desi Arnaz creó uno de los romances más duraderos de la televisión en la década de los años 50.

5. Chandler y Monica (Friends)

Aunque en la histórica comedia de NBC la trama gira alrededor de Ross (David Schwimmer) y Rachel (Jennifer Aniston), el giro que dio con la unión de Monica (Courteney Cox) y Chandler (Matthew Perry) fue fundamental para la audiencia.

4. Beth y Randall (This Is Us)

Beth ( Susan Kelechi Watson), una persona enérgica, y Randall (Sterling K. Brown), neurótico y de buen corazón, fueron una pareja imperfecta que encontró la perfección el uno en el otro en este drama de NBC, en el que los actores demostraron un química increíble.

3. Sam y Diane (Cheers)

Una de las comedias más exitosas de la historia no pudo tener un recorrido tan duradero de no ser por la química y la relación amor-odio entre Sam Malone (Ted Danson) y Diane Lane (Shelley Long) en el lugar donde todos conocen tu nombre.

2. Coach Eric y Tami (Friday Night Lights)

Tami (Connie Britton) y Eric Taylor (Kyle Chandler), coach de fútbol americano, estuvieron felizmente casados en este drama deportivo de NBC en el que los mismos actores hicieron un pacto en el que ninguno de sus personajes tendría una aventura en la serie.

1. Sun y Jin (Lost)

Sun (Yunjin Kim) y Jin (Daniel Dae Kim), una pareja surcoreana de casados, estuvo entre los náufragos en una isla desierta, en la que gira el exitoso drama de NBC. Ambos cruzaron el tiempo y el espacio para reencontrarse y vivir un romance épico que terminó trágicamente, pero con una muestra de amor eterno de Jin, quien prefirió ahogarse junto con Sun antes que seguir viviendo sin ella.