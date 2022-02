Joel Deleón trae ‘Coco’, segundo sencillo en su nueva etapa como solista

El artista Joel Pimentel Deleón, conocido artísticamente como Joel Deleón hizo parte de una de las ‘boyband’ más importantes de América Latina conocida como CNCO. Su paso por la agrupación dejó múltiples éxitos pero para él, era el momento de iniciar una nueva etapa en su carrera musical y esta, debía ejercerla como solista.

El joven mexicoamericano finalizó en 2021 su paso por CNCO dándole paso a este nuevo proyecto que inició con la canción ‘La culpa’ y ahora continúa con ‘Coco’, segundo sencillo en la lista.

Tras el lanzamiento de Coco, Joel habló en exclusiva con Publimetro Colombia para contarnos un poco sobre su vida como solista.

P: Para empezar, Joel, cuéntenos un poco sobre ‘Coco’. ¿Desde dónde viene todo el amor para componer una canción como estas?

R: Bueno, junto a los compositores quisimos hablar de algo con lo que muchos se pudieran identificar ¡y lo logramos! Después de haber lanzado la canción hemos visto los comentarios y muchas personas dicen “eso es lo que estoy sintiendo en este momento” y ¿sabes? Eso me llena de alegría porque sigo haciendo música con la que las personas se identifican, primero fue ‘La culpa’ que era como un heartbreaker y ahora con ‘Coco’ que es mucho más alegre. Me encanta que me apoyen en los diferentes géneros que estoy haciendo.

Escuche aquí ‘Coco’

P: Sabemos que la salida de CNCO fue algo que marcó, innegablemente, a la fanaticada de la banda y claramente la tuya. ¿Cómo se ha sentido en esta nueva etapa como solista?

R: Al principio fue un poco diferente, fue difícil tener que acostumbrarme a tener que hacer todo solo, pero después de un mes aproximadamente cogí el ritmo porque estaba sin parar en el estudio; no parábamos con las ideas que voy a estar lanzando muy pronto. Y la verdad me siento muy feliz, muy cómodo de ver que el equipo apoya mi decisión, mi visión, la disquera también. A las fans les ha gustado. Fue un riesgo, pero me ha ido bastante bien y yo estoy muy contento, eso es lo que más importa para mí.

P: ¿Qué viene en el 2022 para la carrera de Joel? ¿Serán sencillos, tal vez un disco o una gira?

R: Vienen muchos sencillos, voy a tratar de ser muy constante con mis lanzamientos. La verdad es que ahora tenemos pensado lanzar un tema cada mes, es decir, vamos a tener mucha música en la calle para empezar a cantar en todos lados y de hecho, me voy a presentar en República Dominicana el 19 de este mes, abriendo el concierto para Camila y Sin Bandera, así que eso me tiene con muchos nervios pero muy contento de poder regresar a ese mundo que me hacía mucha falta.

P: ¿Ya pudo hablar con Mario Domm (Camila) o con Noel Schajris (Sin Bandera) sobre este evento? Son artistas enormes en este medio, debe estar muy feliz de compartir escenario con ellos.

R: Todavía no, fíjate, pero muy pronto voy a estar viajando; unos días antes para reunirnos y hablar un poquito y que me den consejos y todo eso, porque es la primera vez que me voy a estar presentando frente a un público tan grande, así que estoy muy ansioso pero muy contento también.

P: ¿Habrá colaboraciones durante esta nueva etapa de Joel?

R: Claro que si, la verdad es que ya estamos en muchas pláticas para eso. No voy a ser picky con quien voy a hacer música. Si alguien quiere sacar música pues lo hacemos, así que ya van a ver, va a llegar mucha música.

P: Joel es un artista bastante joven que se ha dedicado a la música desde muy niño. ¿Cuál considera que ha sido el mayor reto de enfrentarse a esta industria desde tan pequeño?

R: Creer en mí. Yo siempre he cantado, me he dedicado a la música y lo disfruto, pero hasta hace dos años el mayor reto fue creer en mí mismo. Antes no lo hacía, pero llegó un punto donde me dije “si yo no lo hago, nadie lo va a hacer”, entonces cambié mi mentalidad y ahora estoy mucho más feliz. Esto es lo primordial, debes creer en ti y ahí las cosas empiezan a cambiar para bien.

P: ¿Cuál ha sido, tal vez, su reto más grande como compositor o letrista? ¿De dónde saca Joel la inspiración para componer?

R: Ayer estuve hablando de esto con un amigo, normalmente cuando voy al estudio con varias personas siento que son muchos pensamientos que se tienen que juntar para que se haga una idea, pero ahora, las sesiones que he tenido de composición me han fluido muy bien, son ideas que tengo, el equipo me ha entendido muy bien. El reto es en las primeras sesiones trabajando con alguien, que me entiendan lo que quiero hacer, pero después esas sesiones cogen la onda de mi vibra y lo que busco, pero también lo que hablaba con mi amigo es que me he dado cuenta que cuando escribo canciones yo solo me salen mucho más rápido y quiero empezar a escribir cosas que son solo de mis sentimientos, cosas que he pasado para que la gente se acerque y me conozca un poquito más.

Obviamente me encanta trabajar con más personas, pero quiero que me conozcan solo a mí.

P: Joel, muchas gracias por este tiempo y espacio para PUBLIMETRO.

R: A toda mi gente de Publimetro, mil gracias, recuerden seguirme en todas mis redes como @joeldeleon, estar muy pendientes de mi música y espero verlos en persona muy pronto.