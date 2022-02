Daniela Ospina ha revelado sobre su nuevo novio Gabriel Coronel

Cómo era de esperarse, nos faltaba poco para enterarnos de todos los detalles de la relación entre el venezolano Gabriel Coronel y la empresaria Daniela Ospina, pues a pesar de las fotos que veíamos por ahí de cada uno, esto no era confirmado, hasta hace dos días que a través de las redes sociales compartieron unas románticas fotos de la celebración de dicho día, además del cumpleaños de Gabriel, en donde hasta grupo musical hubo y todo.

El caso es que luego de que el actor publicara una foto con la mano de Daniela, todo el mundo celebró de ver feliz a esta mujer que por supuesto que se lo merece, luego de haber terminado su relación con el productor musical Harold Jiménez, una relación que a pesar del tiempo, no funcionó.

Ahora la pareja ha decidido posar para la revista People y contar todos los detalles de su relación “Tenemos una amiga en común que nos juntó, ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja y le dijo a Daniela que yo estaba buscando pareja” afirmó coronel.

Pero Daniela no se quedo atrás y reveló “Estaba bastante nerviosa, pero era algo que quería que sucediera. Era la persona que me trasnochaba, llegó un momento en que le dije: ‘Oye Gabi necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las tres de la mañana como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien’” dejando claro que por lo visto la pareja va demasiado bien y los dos se encuentran muy enamorados viajando y diciendo “Te amo”

Sin embargo, varios han dejado saber su preocupación también, pues afirman que el actor podría ser gay “Pero el tiene fama en usa de que es gay‚ es más hace un tiempo se hizo ‘’famoso’’ porque según era novio de su manager y fama vieja.” “Pero acaso el no es Gay? Que no le pase. Lo mismo que a Kimberly Reyes con su espos@” son algunos de los comentarios que se pueden leer ¿qué dicen ustedes?