Amparo Grisales de nuevo se enfrentó a Yeison Jiménez por esta razón

Yeison Jiménez y Amparo Grisales protagonizan un incómodo momento en ‘Yo me llamo’ (Video) Yo me llamo

Como es de esperarse, los enfrentamientos entre los jurados no bajan y más cuando se tratan de los concursantes favoritos, pues es obvio que muchas veces no estarán de acuerdo a la hora de dar opinión en cuanto a las interpretaciones.

Desde siempre hemos sabido que Amparo es una de las jurados más polémicas, pues ha recibido muchos comentarios por parte de los televidentes en donde la critican por no saber decir las cosas tanto a los participantes como a los mismos jurados, sin embargo, para muchos es la jurado mas importante del programa.

Yeison Jiménez llegó esta temporada ha darle ese toque de fresará y juventud reemplazando a Jess Uribe, quien era el jurado de la temporada pasada y a pesar del amor y el cariño que muchas veces se han demostrado entre ellos, lo cierto es que hay bastantes choques entre ellos y esta vez no fue la excepción, pues mientras Yeison daba su opinión respecto a la presentación de J Balvin y Carlos Gardel, Amparo Grisales hasta le blanqueo los ojos “No tengo una decisión. A Balvin le sigue haciendo mucha falta el manejo de la respiración, es lo único, de resto super chévere el personaje y nos puso a bailar a todos a Carlos Gardel lo sentí bajito de ánimo. No me conectó” afirmó Jiménez, a lo cual inmediatamente Amparo respondió sin estar de acuerdo con su afirmación “Pero, cómo que bajo de ánimo. Me parece que interpretó y matizó espectacular. Estaba bajo de ánimo en la interpretación porque estaba despidiendo a su viejita, a sus muchachos y hasta casi lloró. Es una interpretación maravillosa para mí” terminó por decir la actriz, lo que generó que existiera una pequeña tensión entre ellos, sin embargo, no fue grave y continuaron con el programa ¿Ustedes con quien estuvieron de acuerdo?