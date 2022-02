Christian Nodal fue visto con su ex novia ¿Por eso Belinda le terminó?

Una de las relaciones que más nos tenía ilusionados era precisamente la de Belinda y Nodal, pues a pesar de que a muchos seguidores esta relación no les gustara, lo cierto es que habían roto todas las barreras posibles pues para muchos era una pareja dispareja, sin embargo, los dos nos demostraron que realmente estaban enamorados, por un lado Belinda, que no solía ser para nada de relaciones, se abrió completamente y aceptó que esta relación la tenía por las nubes, dejando ver varias fotos de los dos en sus redes sociales y por el lado de Nodal, el mexicano en definitiva no podía creer que a su lado estuviera esta tremenda mujer, e hizo lo que muchos consideran locuras, como tatuarse por ella.

La noticia de su rompimiento llegó a través de las redes sociales de el, en donde confirmó que efectivamente la relación y el compromiso se acababan, pero no dio más detalles, sin embargo, han salido unas fotos de Nodal en la casa de su ex, lo que para muchos podría ser el hecho que llevó al rompimiento de la la relación.

“Mientras ella estaba en Nueva York, el niño Nodal se fue a Tapalpa, ahí vive la ex novia y fue a ver al ex cuñado porque es muy amigo del ex cuñado. Hay un berrinchazo en medio” afirmó Pati Chapoy, la presentadora del programa Ventaneando.

christian nodal

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado si el encuentro con Maria Fernanda Guzman, como se llama la ex de Nodal, fue la verdadera razón por la que su relación con Belinda llegó a su fin ¿Qué dicen ustedes?