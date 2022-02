Aida Victoria Merlano rompió el silencio y este fue el motivo del rompimiento con su novio

Aida Merlano se ha destacado por convertirse en una de las influencers más importantes del país. codeándose con actores como la misma Lina Tejeiro (con la que hasta casi se da un beso) hasta con cantantes como Pipe Bueno y Jhonny Rivera, lo cual lo ha puesto en la sociedad más sonada de Colombia.

A parte de eso, debemos decir que de por si el contenido que hace Merlano es bastante llamativo por lo sincero que es, es decir, la mujer no tiene pelos en la lengua para hablar de temas sexuales o que podrían resultar incomodos para algunos, por eso mismo es que su cara esta en todas partes y muchos de los jóvenes, sobre todo mujeres, la siguen por ese empoderamiento femenino que siempre refleja.

Ahora, no todo es color de rosa, pues recordemos que de hecho lo primero que escuchamos de ella fue por ser la misma hija de Aida Merlano, personaje publico y político que estuvo envuelto en varios conflictos con la justicia. A pesar de ello, Aida Victoria siempre quizo hacer su nombre por aparte, por eso mismo empezó a crear contenido digital y ahora, a través de una entrevista para “Lo sé todo” la influencer confesó porque su relación con Naldy no funcionó “No, ya no va, en definitivo no va y en efecto el tipo es un espectáculo, un príncipe, a la que le toque de verdad que se van a llevar maravilloso, pero el problema fue que nuestros temperamentos no son compatibles, entonces que pasa, que tu juntas a personas de pronto con temperamentos similares y no van a dar, tiene que haber alguien que sea de pronto un poco más tranquilo y otra persona que sea la explosiva y haya un balance. En el caso de él y mío nos parecemos tanto y los dos somos tan explosivos que de pronto nuestros temperamentos chocan bastante. Somos amigos” Terminó por decir Aida Victoria