Marbelle le responde a Pirry, luego de que este ofendiera a Rafaella, la hija de la cantante

Las aguas entre Marbelle y El Pirry no están para nada bajas y tranquilas, pues definitivamente cuando se meten con los hijos, las madres son las primeras leonas en salir a defenderlas, por eso mismo es que la pelea entre estos dos famosos se ha vuelto pública y la cantante no ha dejado bien parado al periodista.

Hace unos cuantos días conocíamos la noticia de Rafaella, la hija de Marbella, quien se vió en vuelta en una polémica de redes cuando una mujer la acuso de agresión, la cual empezó porque dicha chica le había pedido a Rafaela que por favor se pudiera bien el tapabocas, a lo cual, según lo que dice la mujer, ella se alteró tanto hasta el punto que terminó por causarle un sangrado en su boca y nariz con el golpe que le propinó.

Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con #RafaellaChávezRamírez nada más y nada menos que la hija de #Marbelle le pedí se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada. Quién puede ayudarme? SOS @blueradioco @CaracolNoticias @NoticiasRCN @BogotaET pic.twitter.com/ypH6GAyzqz — Ana María (@sellocampos) February 10, 2022

Ante esto, la misma Rafaella decidió publicar un comunicado de prensa en sus redes sociales, afirmando que toda la historia había sido tergiversada por la mujer en cuestión y que cuando pudiera y sus abogados le pemitieran, ella contaría lo que verdaderamente pasó.

Ante toda esta situación varios famosos y personas se pronunciaron en redes sociales, algunos apoyándola y otros criticando tal acto, uno de ellos fue precisamente Pirry, quien a través de su cuenta de Twitter afirmo lo siguiente “Entonces la hija de Marbelle resultó un collar de perlas ¿finas?” lo que indignó a algunos, quienes no perdían la oportunidad para decirle que su tiempo ya había pasado, pero definitivamente la respuesta con más resonancia fue la de la misma Marbelle, quien a través de la misma red social comentó “Yo lo conozco hace muuuchos , desde que era más chiquito y me rogaba que fuera a tirarme en paracaídas con él… por aquello del rating” para luego terminar de decir “Pues más bolas que tú, si tiene , mal*** enano” lo que termino por encender todas las redes sociales, pues la pelea no terminó ahí ya que la cantante siguió despachándose en contra del periodista