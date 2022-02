Criss Angel tal vez predijo la separación entre Belinda y Christian Nodal hace cinco años

Si bien ya se estaba planificando una boda entre la cantante Belinda y el compositor mexicano Chrisitan Nodal, parece que todo eso ya ha pasado a la historia luego de que, hace poco la nacida en Madrid, España anunciara oficialmente el fin de la relación, dejando totalmente sorprendido a sus millones de fans en todo el mundo y a los medios.

La pareja estaría por llegar a su segundo aniversario, pero ha sido Belinda la encargada de hacer públicas las malas noticias, rompiendo la ilusión que se generó en torno a la presunta boda que se avecinaba. Pero, parece ser que el ilusionista Criss Angel habría predicho lo que pasaría con la siguiente relación de la cantante hace ya varios años.

Sale a flote una antigua declaración de Chriss Angel donde advierte sobre Belinda y podría haber predicho su futuro con Christian Nodal

Luego del anuncio, los millones de fans de ambos músicos se han dado a la tarea de intentar buscar las razones por las cuales se habrían separado, ya que, ninguno de los dos dio mayor detalle sobre el fin de su relación y por como están las cosas parece que no tienen ninguna intención de dejar saber al público lo que ha pasado.

Lo que si muchos usuarios recuerdan es que, la cantante mantuvo una relación con el Ilusionista estadounidense Criss Angel, el cual conoció en Las Vegas, Nevada en 2016 luego de un show y la respuesta del misterio de la separación de Nodal puede estar en esa relación pasada de la cantante, la cual no terminó muy bien.

Poco después de conocerse, Angel y Belinda fueron vistos vacacionando e inclusive compartiendo con otras celebridades y los mensajes de amor en las redes sellaron lo que parecía ser un amor perfecto. Esto finalmente se cayó a pedazos y ambos se separaron, no sin que el ilusionista dejara un mensaje claro para Belinda.

Belinda anduvo también con Criss Angel y... XD ok la morra quizás es divertida pic.twitter.com/fS6VhRsw6X — Xime_Pamanes🐼 (@XPamanes) August 7, 2020

“No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño” fueron las palabras de Criss Angel luego de su separación con Belinda, las cuales ahora resuenen más que nunca.

Si bien, ni Belinda ni Nodal dieron mayor información sobre las razones de la ruptura, algunos medios investigaron el asunto y dieron con algunos datos que pueden darles mucho peso a las declaraciones del ilusionista y que tal vez pueden hacer ver sus palabras como una predicción sobre lo que pasaría con la siguiente persona que se enamorara de Belinda.

Christian Nodal confirma su separación con Belinda. pic.twitter.com/AsdENA9Pi3 — YAIR RODRIGUEZ (@YAIRRODRIGUES3) February 13, 2022

El medio Chisme no like! Dio a conocer que una de las razones de la separación sería una delicada situación que implica cifras millonarias en la cual, Belinda habría pedido la exorbitante cantidad de 4 millones de dólares a su ahora ex novio, Christian Nodal para presuntamente pagar una deuda, pero esto resultó no ser así.

La verdad detrás de la separación de Belinda y Christian Nodal parece estar en manos de Criss Angel

“Se dice que Belinda le rogó a su novio por el préstamo y la respuesta de Nodal fue que hablara con sus abogados. Lo malo vino cuando los representantes legales del cantante al investigar el caso se dieron cuenta de que Beli únicamente debía 500 mil dólares y no los 4 millones que decía” fue la explicación dada en el show presentado por Elisa Beristain.

Ni nos afanemos en discusiones, ideológicas, mediáticas o de #Space: la verdadera discusión nacional no es otra sino la separación de @belindapop y @elnodal y, sobre todo, ¿debe ella devolver el anillo de compromiso valuado en 3 millones de dólares? ¿ #TeamBelinda o #TeamNodal? pic.twitter.com/06xaJlLyfn — Julio Astillero (@julioastillero) February 13, 2022

Esto le daría mucho sentido a lo dicho por el ilusionista y podría dejar ver un patrón en el comportamiento de Belinda.

