Paramount+ trae los mejores títulos para los enamorados y también para los “anti-San Valentín”

El 14 de febrero Paramount+ no dejará a nadie afuera con esta selección de películas para disfrutar en pareja, con amigos, llorar, reírse o bien para sanar un corazón roto. Desde producciones ganadoras como Call me By your Name, comedias románticas divertidas como I Love You, Man hasta historias conmovedoras inolvidables como SuperNova, Endings, Beginings y P.D. Te Amo son parte de este amplio catálogo que tiene la montaña de entretenimiento para maratonear este San Valentín.

Anti- San Valentín

Bachelorette

Después de arruinar el vestido de novia de una amiga, unas damas de honor inician una búsqueda frenética por un reemplazo, pero su misión termina estrepitosamente en una noche de alcohol, drogas y centros nocturnos. Con el trío de las reconocidas actrices Kirsten Dunst (Maria Antonieta), Rebel Wilson (Notas perfectas) y Isla Fisher (Los Rompebodas).

American Pie

Mortificado por haber sido descubierto por sus padres viendo una película para adultos, Jim, alumno del último año de instituto, hace un pacto con sus amigos: perder la virginidad antes de entrar en la universidad. Solo les quedan tres semanas para intentar todas las técnicas posibles de seducción que los llevan a niveles de éxito y fracaso desopilantes. Con un gran elenco protagonizado por Seann William Scott (Evolución), Alyson Hannigan (Cómo conocí a tu madre) y Chris Klein (Solo amigos)

White Chicks

Esta divertida y famosa comedia trae la historia de dos desafortunados agentes del FBI que deben ir de incógnito para proteger a las herederas de un hotel, las hermanas Wilson, de un complot de secuestro. Pero mientras preparan su plan, descubren que irrumpir en la alta sociedad es mucho más duro de lo que creían. Protagonizada por los hermanos Marlon Wayans (Scary Movie) y Shawn Wayans (Chiquito pero peligroso)

I Love You, Man

Peter Klaven es un exitoso agente inmobiliario, pero sin amigos, que organiza citas para encontrar a un padrino para su boda. De pronto, un vínculo instantáneo con su nuevo mejor amigo pone tensión en la relación con su prometida que pondrá a prueba la frase “vivieron felices para siempre”. Protagonizada por un gran elenco compuesto por Paul Rudd (Ant Man), Jason Segel (Cómo conocí a tu madre) y Rashida Jones (The Office)

Pitch Perfect

La estudiante universitaria Beca sabe que ella no quiere ser parte de ningún grupo de música, pero ese es el lugar al que llega después de arribar a su nueva escuela. Entre las chicas malas, buenas y extrañas, Beca descubre que lo único que tienen en común es lo bien que cantan juntas. Ella saca a las mujeres de su zona de comodidad y las obliga a atreverse con canciones más complicadas, con el propósito de ganar una competición. Pitch Perfect es una comedia musical estrenada en 2013 y protagonizada por Anna Kendrick, Brittany Snow, Rebel Wilson, Anna Camp, Skylar Astin, Ben Platt, Christopher Mintz-Plasse, Adam DeVine y John Michael Higgins

Whip It

En un pueblo de Texas, Bliss Cavendar se resiste, a pesar de los ruegos de su madre, a participar en diversos concursos de belleza. Lo que a ella le interesa es el ‘roller derby’, un estilo de patinaje de competición altamente agresivo. Whip It es una comedia dirigida por Drew Barrymore y escrita por Shauna Cross, que adapta su novela Derby Girl. La película es el debut como directora de Barrymore. Fue estrenada el 2 de octubre de 2009 en los Estados Unidos. Protagonizada por Elliot Page, Marcia Gay Harden, Alia Shawkat, Kristen Wiig, Juliette Lewis, Daniel Stern, Drew Barrymore, Landon Pigg, Andrew Wilson y Jimmy Fallon.

Para ver con tu media naranja

La saga Crespúsculo

Esta saga de películas de fantasía romántica se centra en la relación entre la adolescente Bella Swan y Edward Cullen, un vampiro. Edward y su familia harán todo para mantener a Bella a salvo de un grupo de vampiros malvados. Protagonizada por Kristen Stewart (Spencer), Robert Pattison (Tenet) y Taylor Lautner (Sin Escape).

SuperNova

Sam y Tusker son pareja desde hace 20 años. Sam es pianista y Tusker escritor. Viajan a través de Inglaterra en su vieja furgoneta visitando a amigos, familiares y lugares de su pasado. Desde que a Tusker le diagnosticaron alzheimer en su fase temprana, el tiempo juntos es lo más importante que tendrán. Con los galardonados actores Colin Firth y Stanley Tucci

Endings, Beginnings

Daphne, es una treintañera que trata de superar una ruptura sentimental con el que creía el hombre de su vida. Navega durante un año entre el amor y el desamor, descubriendo cosas sobre sí misma que desconocía por completo y encontrando esperanza en los lugares más sorprendentes. Con un gran elenco protagonizado por Shailene Woodley (Divergente), Sebastian Stan (Pam & Tommy) y Jamie Dornan (Cincuenta sombras de Grey)

Cartas a Julieta

Sophie sueña con convertirse en escritora. En un viaje a Italia con su novio Victor para reavivar su relación, descubre una plaza en la que la gente deja cartas de amor no correspondido. Protagonizada por la reconocida Amanda Seyfried (Mamma Mia) y Gael Garcia Bernal (Amores Perros)

P.D. Te Amo

Holly Kennedy es una joven viuda que trata de comenzar nuevamente su vida tras la muerte de su amado marido Gerry, fallecido por culpa de una enfermedad. Es entonces cuando descubre que éste le ha dejado escritas varias cartas para alentarla en la vida. Protagonizada por los galardonados actores Hilary Swank (Escritores de la libertad) y Gerard Butler (300)

Call Me By Your Name

Esta increíble producción ganadora de un Óscar a mejor guión adaptado desarrolla una historia en el verano de 1983, en el norte de Italia. Elio Perlman, un estadounidense de 17 años, pasa las vacaciones junto a su familia en una villa del siglo XVII hasta que un día Oliver el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Pronto ambos empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano avanza, la atracción mutua de la pareja se hará más intensa. Protagonizada por el director y actor Timothée Chalamet (Dune) y Armie Hammer (El agente de C.I.P.O.L)