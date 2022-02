Carolina Gaitán responde a lo que se dice de ella por su papel en Factor X

La actual temporada del reality show que busca “encontrar la próxima estrella de la música”, Factor X, se ha robado el corazón de los televidentes durante las noches de los fines de semana en la televisión colombiana.

Una de las razones por las que más está convirtiéndose en tendencia Factor X es debido a la presencia de cuatro jurados del más alto nivel: Jose Gaviria, Rosana, Piso 21 y Carolina Gaitán.

De hecho, esta es la primera temporada de ‘la gaita’ como jurado del reconocido programa, es por esto, que miles de usuarios por medio de las redes sociales e internet se han enfocado en comentar sobre su participación; algunos a favor, otros haciendo alusión a su criterio o personalidad.

La respuesta de ‘La Gaita’ ante los comentarios de miles de usuarios

Ante las miles de opiniones, Carolina comentó por medio de una publicación en Instagram que ella se ha mostrado tal y como es, además, recordando que sus inicios también fueron por medio de un programa televisivo, razón por la cual también busca hacer sentir bien a todos los participantes sea cual sea su veredicto.

“Qué no se dice de mí: que a todos les doy un sí, que me bailo hasta el sonido de un camión echando reversa. La verdad es que en el Factor X soy 100 % yo. No me escondo detrás de un personaje y me conmuevo con locura, porque alguna vez fui yo una participante más”, señaló ‘La Gaita’ por medio de su publicación.