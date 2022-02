La película escrita por Ariana Godoy sigue dando de qué hablar. Y es que ‘A través de mi ventana’ se ha convertido en el hit romántico del momento, pues todos tienen la atención puesta en Raquel y Ares, los protagonistas de esta trama que le ha robado el corazón a más de uno.

Inimaginable. Así ha sido el éxito de esta producción que ya era popular, pero a través de la app de lectura Wattpad y que ahora tomó más forma a través de Netflix y del espectacular elenco que está haciendo suspirar a todos. Pero como todo fenómeno juvenil, existen una gran cantidad de detalles que se desprenden de ella que podrían ser de tu interés y que aquí te las iremos revelando para que te conviertas en un verdadero fan.

Y es que en esta película encontrarás aprendizajes, lecciones y conocerás situaciones que puedes evitar caer en ellas si estas realmente enamorado de un amor imposible. Ella no solo te servirá de guía, sino que también te ayudará a descubrir nuevas maneras de conquistar a la persona que amas.

Curiosidades que todo fan de ‘A través de mi ventana’ debe saber y que jamás hubiera imaginado

Hasta ahora ‘A través de mi ventana’ es la primera historia que se desprende de esta trilogía que promete conquistar al mundo. De igual forma, los guapos hermanos Hidalgo, están dispuestos, al parecer, dar de qué hablar durante lo que será este 2022 en el que seguramente se de el anuncio oficial de la continuidad de esta novela que llegó a Netflix para reforzar aún más su furor.

Sin embargo, aún hay detalles o curiosidades que se han desarrollado durante esta primera entrega que es vital que conozcas para que te conviertas en un verdadero fan de esta película juvenil romántica:

El elenco no sabía de qué se trataba el proyecto para el que hacían el casting: Una vez que cada uno de los actores asistió al llamado de selección y aprobaron cada una de las pruebas, no fue sino hasta el final o al momento de la selección de cada personaje que se les habló sobre qué trataría esta película. Una de las más emocionadas fue Clara Galle quien reveló que es una fan de esta novela.

Los protagonistas de esta historia no han conocido a la escritora de la novela: Aunque no lo creas, los actores aún no han visto en persona a la creadora de ‘A través de mi ventana’, esto debido a la pandemia por Covid-19 y las múltiples ocupaciones de esta escritora venezolana que no ha parado de trabajar en nuevos proyectos. Por ahora solo ha mantenido comunicación con el elenco a través de videollamadas.

Todo el equipo está contento con la respuesta del público: La receptividad a sido tal que todo el elenco y sus realizadores no han escatimado en agradecer a sus fans y seguidores todo el apoyo que le han dado a esta historia que al parecer traerá más novedades durante este 2022. Así que queda esperar que Netflix o sus realizadores hagan el anuncio oficial de la segunda y tercera parte de esta trilogía.