Se confirma la muerte del influencer Polinardo La Ley y esto es lo que se sabe del caso

El 10 de febrero las redes sociales se inundaron de la triste noticia de la muerte inesperada del creador de contenido que residía en Medellin hace más de dos años, en los que por supuesto se había posicionado como uno de los mas grandes, colaborando con otros influencers.

Lastimosamente fue hallado sin vida en su casa y algunos aseguran que se quito la vida, pues incluso la misma Yina Calderon compartió un video en donde confesó que hace muy poco había hablado con el, lo había tenido en su propia casa y que a pesar de que el se la pasó en cama, nunca imagino que su situación de depresión estuviera tan grave.

Según la amada por todo el país y próxima congresista de #Colombia, Yina Calderón, Polinardo de la Ley se habría quitado la vida… #suicidio #muerte #famosos pic.twitter.com/LsKoOxHk5x — YoSoyÓmicron (@leolemoine) February 11, 2022

A pesar de esta declaración que causo bastante controversia, lo cierto es que muchos afirman que esta teoría no es cierta, pues Alejandro Castro, como es su nombre real, no sería capaz de llegar a hacer algo como esto “Alejandro no se suicidó, no hablen mi***” afirmó Julian Perez, un amigo bastante cercano a Alejandro a través de sus redes sociales.

Polinardo

Juan David Agudelo, también amigo y ademas manager se manifestó sobre la situación afirmando lo siguiente “Alejandro no se suicidó, a él lo encontraron muerto y estamos por esclarecer los hechos. El CTI hizo el levantamiento del cuerpo y estamos a la espera del dictamen de Medicina Legal”.

Polinardo

Por ahora no hemos obtenido la versión oficial por parte de las autoridades pero las redes sociales no paran de hablar sobre el asunto, especialmente aquellos que pudieron conocerlo y compartir con el

¿Que mensajes han dejado los otros influencers?

Santiago Arroyave compartió un video en donde aparecían los dos en el detrás de cámara de algún sketch afirmando “Este fue uno de los tantos momentos que pudimos disfrutar, descansa en paz mi poli. Que chimba de momentos los que pudimos disfrutar, gracias por todo, Fuiste un gran amigo y una GRAN PERSONA, Descansa en paz mi hermanito” afirmo el antioqueño

“Te amo mi gran amigo. Gracias a Dios hice las pases contigo y nos expresamos el respeto y el amor que nos teníamos, vuela alto, me duele tu partida en lo más profundo de mi corazón” afirmó Nicky Cadavid, compartiendo también un video de la despedida en donde estuvieron reunidos varios creadores de contenido presentes, vestidos de blanco y con una bomba que llegó hasta el cielo.