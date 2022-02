De Arnold Schwarzenegger a Peyton Manning: varias estrellas protagonizan los comerciales del Super Bowl

El Super Bowl es el evento deportivo más visto de los Estados Unidos por tres principales razones: la definición del campeón de la NFL, el espectáculo del Medio Tiempo, y las millonarias producciones de sus comerciales.

Antes del choque definitivo entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals, este domingo en el SoFi Stadium, de Los Ángeles, ya se han estrenado varios de esos comerciales, en los que varios famosos serán protagonistas.

Arnold Schwarzenegger hace el papel de Zeus al lado de Salma Hayek, Lindsey Lohan aparece en un gimnasio junto con William Shatner, Danny Trejo y Dennis Rodman, Payton Manning se enfrenta en un duelo de bowling con Venus Williams, mientras que Mike Myers vuelve a vestirse de Austin Powers en algunas de las publicidades que se podrán ver durante la transmisión del Super Bowl.

Aquí les dejamos algunas de las marcas y sus protagonistas:

Amazon: Scarlett Johansson y Colin Jost

La pareja nunca ha trabajado junta en el cine, pero siempre hay una primera vez, y más aún si hay una exorbitante suma de dinero de por medio, y estos esposos lo hicieron de una manera divertida para Amazon.

Turbotax: Jason Sudeikis

Turbotax siempre aprovecha el Super Bowl para tratar de convencer a las personas de usar su software de contabilidad para el pago de sus impuestos y contrataron como imagen a la estrella de Ted Lasso, Jason Sudeikis.

Peacock: Will Smith

El Príncipe del Rap se presenta ante una nueva audiencia y lo hará después del Super Bowl, por lo que el servicio de streming Peacock no desaprovechó la oportunidad para tener a Will Smith, productor de la nueva serie, cantando su clásico tema intro para promocionar Bel-Air.

BMW USA: Arnold Schwarzenegger y Salma Hayek

El Dios Griego Zeus y la Diosa Hera son encarnados por Arnold Schwarzenegger y Salma Hayek, quienes viajan a su retiro en California a través de un nuevo carro electrico, cortesía de BMW.

Michelob Ultra: Steve Buscemi, Peyton Manning y Serena Williams

En un homenaje a la película The Big Lebowski, Steve Buscemi trabaja en un centro de bowling al que llega el miembro del Salón de la Fama de la NFL, Payton Manning, quien empieza a demostrar sus habilidades hasta que llega su rival: la tenista Venus Williams.

General Motors: Mike Myers, Seth Green, Rob Lowe y Mindy Sterling

Mike Myers regresa a su papel de Dr. Evil que hizo famoso en la saga de Austin Powers para protagonizar este cómico comercial junto con Seth Green, Rob Lowe y Mindy Sterling.

Planet Fitness: Lindsey Lohan, Dennis Rodman, William Shatner y Danny Trejo

La polémica actriz Lindsey Lohan es protagonista de esta publicidad de la famosa cadena de gimnasios con algunos invitados sorpresa, como el ex jugador de la NBA Dennis Rodman y los actores William Shatner y Danny Trejo,

Lay’s: Paul Rudd y Seth Rogen

En este divertido comercial de papas chips los actores y comediantes Paul Rudd y Seth Rogen reflexionan sobre su amistad… Incluso cantando el famoso tema de Shania Twain, You’re Still the One.