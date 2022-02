“Yo buscaba amor pero tú mi alcancía”: Llane presenta su más reciente sencillo junto a Reik y el rapero Khea

Desde que inició su carrera como solista, Llane se ha encargado de presentar sencillos que se han convertido en éxitos indiscutibles en el género urbano. Durante el año 2021 mostró su canción ‘Presente y Futuro’ en compañía de la leyenda de la músca urbana Zion y además, con la estrella en ascenso Álvaro Díaz.

En estos tiempos donde las colaboraciones se han convertido en uno de los mejores recursos para llevar la música a otro nivel, Llane ha invitado a la banda mexicana de Jesús Navarro, Bibi Marín y Julio Ramírez, Reik y al rapero argentino Khea para hacer una nueva canción llamada ‘Alcancía’.

P: Llane, cuéntanos un poco sobre ‘Alcancía’, es una canción que tiene una letra dedicada a esas personas que nos buscan solo por interés.

R: Tal cual, yo siento que esa es la mejor descripción. Las cosas como son. No me gusta estar rodeado de personas interesadas y en el amor pasa muchas veces eso. Siento que es bueno cuando a uno lo quieren tal y como uno es, cuando están con uno en las buenas y en las malas. Si, esa es la mejor forma de decir de qué trata ‘Alcancía’.

P: ¿En qué momento Llane decide contactar a una de las bandas más importantes de América Latina (Reik) para colaborar?

R: Parce, ve, yo tengo un equipo de trabajo con los que hago la música. Con Vibarco que es un gran amigo, Sensei y Casta que son los productores, con ellos he hecho cosas del álbum. Y teníamos todas estas canciones listas para el álbum y empezamos a pensar como “hey, qué canción sirve pa esta, que le metemos a esta”, fue una reunión con los mánager, con todo el equipo que está con nosotros y pueden dar una buena opinión sobre qué puede funcionar. Y te digo, yo siempre hago la música, más que por pensar en los números es en quién la puede volver más grande, es por eso que pensamos en Reik y lo mismo con Khea, queríamos un artista que rompiera un poquitico la parte melódica y le diera ese toque más “calle”. Él viene del movimiento del freestyle argentino, que yo soy fanático, entonces hicimos este junte, grabamos el video en México y todo fluyó muy bien.

P: ¿Cómo decides que esta va a ser la canción con la que iniciarías el 2022?

R: Parce, yo te voy a decir una cosa, teníamos pensado lanzar otra canción pero no nos dio el tiempo por temas de la música que no pueden faltar, compositores y bueno… entonces nos esperamos hasta este año para poder sacar una canción contundente. La disquera, mi equipo de management cree mucho en esta canción, yo también creo mucho en ella y dijimos “no nos desesperemos” y tomamos la decisión de empezar el año con esta canción que nos iba a dar esa bendición de empezar con un gran tema y de paso les cuento, no vamos a parar, se viene mucha música, pueden esperar muchas canciones de parte mía y creo que ‘Alcancía’ es perfecta para empezar el año.

P: Qué tal si hablamos un poco más de ti, como persona, cuéntanos ¿En qué te consideras muy bueno y en qué no tanto?

R: Uy, bueno yo soy malísimo por ahí para el tenis o para el golf cosas así. Y bueno, para el ‘basket’ y para el fútbol, dejémoslo hasta ahí por ahora.

P: ¿Cuál es tu placer culposo?

R: Jajaja placer culposo, yo creo que… a mí no me importa y las canto a todo pulmón, pero yo amo las canciones de Nsync, de los Backstreet Boys, todos esos temas con los que uno creció cuando era chiquito y uno era así, bien, una chimba, parce.

P: ¿Es decir que tú eres de esos que cuadraba las coreografías?

R: Jaja no, nunca fui de armar coreografías y es algo bien curioso porque si me quería aprender los bailes. Pero más que aprenderme los bailes de Nsync o de los Backstreet Boys, bailaba más era cuando Justin se salió de Nsync que él como solista se armaba unas coreografías brutales. Siempre me gustó más bailar empíricamente porque las coreografías no me fluían tanto, no va tanto en mi sangre,

P: Bueno, Llane, que seas tú quien invite a todos los lectores de PUBLIMETRO para que escuchen ‘Alcancía’ en todas las plataformas digitales.

R: A mi gente de Publimetro les invito a que vean esta entrevista, disponible en video, a que lean la nota, que estén ahí, Mil gracias por el apoyo, los invito a escuchar ‘Alcancía’ en este momento somos parte del top global de tendencias en YouTube, gracias a ustedes por eso. Los invito a que sigan viendo el video, Llane, un abrazo.

Escuche aquí ‘Alcancía’