Yeison Jiménez hizo llorar a imitadora de Jennifer López en ‘Yo me llamo’ con su contundente evaluación Yo me llamo

Una vez más un episodio de ‘Yo me llamo’ culmina en polémica. Y es que esta vez un miembro del jurado descalificó por completo la actuación de uno de los participantes que incluso fue sentenciado y llevado al temido cuadro de eliminación debido a la “involución” que ha presentado en esta competencia.

Los protagonistas de este capítulo fueron Yeison Jiménez y la imitadora de Jennifer López. Ambos sostuvieron un encuentro que incomodó a más de uno, pues luego de su participación en el escenario, el muy temido y experto miembro del jurado no tuvo buenos comentarios sobre quien había sido como una especie de “protegida” para él.

Por el contrario, comentó tras su actuación que esta chica había presentado más de lo mismo y que no le estaba inyectado la energía ni la creatividad para destacar en este reality que cada vez se pone más exigente y complicado, pues está más cerca el final en el que ya todos tienen a sus favoritos y desean que sean los ganadores de esta temporada.

Yeison Jiménez hizo llorar a imitadora de Jennifer López en ‘Yo me llamo’ con su contundente evaluación

Ante este careo, los seguidores de ‘Yo me llamo’ no escatimaron en generar debates en las redes sociales a través de las que manifestaron su molestia y pesar por tan incómodo momento, pues para muchos, Jiménez debió ser más profesional a la hora de calificar o evaluar a esta joven que ha llegado casi a la recta final del show.

“Yo pienso que estuvo bien, pero yo me aburrí y es la primera vez que te lo digo. Siento que el concepto de la canción, de pronto tan repetitiva, me llevó a sentirla un poco monótona. Es la primera vez que me aburro contigo”, fue lo que dijo Yeison a la imitadora de Jennifer López, pero lo peor fue que tanto Amparo Grisales como César Escalona se sumaron a este criterio dejando así muy triste a la participante que deberá someterse a un reto de eliminación en el que se debe decidir si continúa o no en la competencia.

Ante este momento, la chica no hizo más que llorar y lamentar que no les haya gustado su performance. Y ante esta acción que desmoronó a todos, el mismo Yeison recapacitó y se acercó a la chica para abrazarla y expresarle que ha sido una de las mejores imitadoras que ha pasado por el programa.

Luego de esto, hubo una ola de reacciones a favor y en contra, pues hay quienes consideran que ya era el momento justo para que ella estuviera en peligro, pues ya hay sus favoritos como: Christian Nodal, J Balvin y Andy Montañez. Sin embargo, aún hay muchos capítulos en los que se irán decidiendo quiénes llegarán hasta la gran final.

Por lo pronto, Leonardo Favio es el otro participante que está sentenciado junto con la imitadora de Jennifer López, solo queda esperar cómo se comportarán ambos en su próximo reto y cuál será la decisión final del público y del jurado.