Obi-Wan Kenobi ya tiene fecha de estreno

Los fanáticos de Star Wars ya pueden ir anotando en el calendario una nueva fecha para disfrutar una nueva historia de una galaxia muy, muy lejana.

Obi-Wan Kenobi, la nueva serie basada en la creación de George Lucas, será estrenada el próximo 25 de mayo, anunció Disney +, plataforma de streming que presentará esta miniserie.

Ewan McGregor volverá a darle vida al icónico Maestro Jedi que ya interpretó en los Episodios I, II y III de la saga.

Regresa Anakin Skywalker

Disney

La nueva serie transcurre 10 años después de los eventos acontecidos en Star Wars: The Revenge of the Sith, película en la que Kenobi sufre su peor derrota ante quien fuese su aprendiz de Jedi y amigo, Anakin Skywalker, quien se unió al Lado Oscuro para convertirse en Sith Lord Darth Vader.

Hayden Christensen volverá a interpretar a Anakin Skywalker, mientras que Joel Edgerton y Bonnie Piesse retomarán sus papeles como Owen y Beru Lars, los padres sustitutos de Luke Skywalker.

“Fue un viaje increíble interpretar a Anakin Skywalker”, recordó Chistensen tras anunciarse su retorno a ese rol. “Por supuesto, Anakin y Obi-Wan no estaban en los mejores términos la última vez que los vimos.

“Será interesante ver lo que una directora impresionante como Deborah Chow nos tiene preparados a todos nosotros”, agregó Christensen. “Estoy emocionado de trabajar de nuevo con Ewan. Se siente bien estar de regreso”.

McGregor también señaló su satisfacción por reencontrarse con Christensen.

“La cosa más hermosa de todo esto es que me trajeron junto con Hayden”, dijo McGregor. “Tener otro giro entre nosotros puede ser satisfactorio para todos. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros estamos disfrutando hacerlo”.

Nuevos miembros en el elenco

Darth Vader regresa en la serie de Obi-Wan Kenobi Internet

Entre los nuevos miembros del elenco están Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Ruper Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

Obi-Wan Kenobi es la tercera serie de Lucasfilm producida para los suscriptores de Disney +, después de The Mandalorian, lanzada en 2019, y The Book of Boba Fett, estrenada este año y que esta semana tuvo su capítulo final.